У Дружківці на місці авіаудару РФ з-під завалів вилучили тіло третьої жертви

Тіло останньої загиблої рятувальники вилучили з-під завалів лише на третій день пошуків. 16 людей дістали поранення внаслідок російської атаки.

Про це повідомили в ДСНС України .

У місті Дружківка Донецької області рятувальники завершили роботи на місці російського авіаудару, завданого 2 березня. Через обстріл троє людей загинули.