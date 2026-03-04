У Дружківці на місці авіаудару РФ з-під завалів вилучили тіло третьої жертви

У місті Дружківка Донецької області рятувальники завершили роботи на місці російського авіаудару, завданого 2 березня. Через обстріл троє людей загинули.
Про це повідомили в ДСНС України.
Тіло останньої загиблої рятувальники вилучили з-під завалів лише на третій день пошуків. 16 людей дістали поранення внаслідок російської атаки.
Пошкоджено 13 житлових будинків та 14 автомобілів.
Рятувальники розібрали 55 тонн будівельних конструкцій, ліквідували пожежу на третьому поверсі пошкодженого будинку та загоряння чотирьох автівок.
“Надзвичайники працювали під постійною загрозою повторних ударів. Наразі роботи повністю завершені”, – йдеться в повідомленні.