        Кримінал

        Поліція підозрює 15 осіб у сексуальній експлуатації дітей: серед них жінка з Луцька, яка знімала порно з 3-річною донькою

        Галина Шподарева
        4 Березня 2026 18:42
        читать на русском →
        Поліція в будинку затриманого за сексуальну експлуатацію дітей / Фото: Нацполіція
        Поліція в будинку затриманого за сексуальну експлуатацію дітей / Фото: Нацполіція

        Міграційна поліція провела масштабні заходи з протидії торгівлі дітьми та їх сексуальній експлуатації в інтернеті. Встановлено 15 осіб, яким вже повідомлено про підозру у вчиненні сексуальних злочинів стосовно дітей.

        Про це повідомили в Нацполіції.

        У Луцьку місцева жителька використовувала свою трирічну доньку для зйомок порнографічного характеру.

        Реклама
        Реклама

        У Вінницькій області поліцейські затримали місцевого жителя: приватний підприємець в інтернеті завербував 12-річну дівчинку та протягом кількох місяців сексуально її експлуатував.

        На Тернопільщині 35-річний чоловік у Telegram вербував малолітніх дівчат та обманом змушував їх створювати порнографічний контент. Також зловмисник тривалий час ґвалтував 14-річну місцеву жительку, знімаючи відео, яке згодом продавав.

        У Рівненській області затримано двоє чоловіків підшукували дітей із малозабезпечених сімей або тих, хто не проживав разом із батьками, та створювали за їх участю порнографічний контент. Фото- та відеоматеріали сексуального насильства над дітьми зловмисники продавали.

        Затримані за підозрою в сексуальній експлуатації дітей / Фото: Нацполіція

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини