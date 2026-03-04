Поліція підозрює 15 осіб у сексуальній експлуатації дітей: серед них жінка з Луцька, яка знімала порно з 3-річною донькою

Міграційна поліція провела масштабні заходи з протидії торгівлі дітьми та їх сексуальній експлуатації в інтернеті. Встановлено 15 осіб, яким вже повідомлено про підозру у вчиненні сексуальних злочинів стосовно дітей.

Про це повідомили в Нацполіції.

У Луцьку місцева жителька використовувала свою трирічну доньку для зйомок порнографічного характеру.

Реклама

Реклама

У Вінницькій області поліцейські затримали місцевого жителя: приватний підприємець в інтернеті завербував 12-річну дівчинку та протягом кількох місяців сексуально її експлуатував.

На Тернопільщині 35-річний чоловік у Telegram вербував малолітніх дівчат та обманом змушував їх створювати порнографічний контент. Також зловмисник тривалий час ґвалтував 14-річну місцеву жительку, знімаючи відео, яке згодом продавав.

У Рівненській області затримано двоє чоловіків підшукували дітей із малозабезпечених сімей або тих, хто не проживав разом із батьками, та створювали за їх участю порнографічний контент. Фото- та відеоматеріали сексуального насильства над дітьми зловмисники продавали.