Гетманцев звернувся до Антимонопольного комітету через стрибок цін на АЗС

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев звернувся до Антимонопольного комітету через різке подорожчання пального на українських автозаправних станціях.

Про це Данило Гетманцев написав у Telegram.

“Як народний депутат звернувся до керівника Антимонопольного комітету. Колеги розуміють проблему та відпрацьовують питання. Робота будь-якого державного механізму в правовому полі не швидка, але результат невідворотний”, – написав нардеп.

Гетманцев порадив субʼєктам господарювання якомога швидше зробити висновки.

Раніше він зазначав, що нинішній стрибок цін має “дуже обмежений причинно-наслідковий зв’язок” із війною в Ірані, зокрема через часовий проміжок між подіями та реальним впливом на постачання.

“Розумію, що це бізнес, а бізнес – завжди бізнес, і головна його мета – прибуток. Водночас в країні, де йде війна та половина країни на генераторах, у такого потужного бізнесу як ваш є ще і певна соціальна функція, яка не дозволяє використовувати панічні настрої задля надприбутків”, – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, на українських АЗС різко подорожчало пальне на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Станом на 4 березня бензин А-95 на АЗС «Укрнафти» коштує 67,99 грн за літр. Для порівняння, на WOG бензин 95 Євро продається по 68,99 грн за літр, а на ОККО та SOCAR — по 70,99 грн.