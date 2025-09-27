Крим без бензину: паливна криза загострюється через удари ЗСУ по російських НПЗ

В анексованому Криму склалася небачена раніше паливна криза. На місцевих АЗС повністю закінчився бензин, а ціни на решту видів палива зросли. За словами місцевої російської влади, причиною стала зменшена переробка нафти в Росії. Експерти пов’язують це зі систематичними ударами українських дронів по російських нафтопереробних заводах, пише Крим.Реалії.

Проблеми з бензином у Криму почалися в середині серпня, коли зник популярний АІ-95, а багато автовласників перейшли на дешевший А-92, шкодячи своїм машинам. Російський очільник Криму Сергій Аксьонов обіцяв відновити постачання до кінця вересня, але ситуація лише погіршилася: у вересні бензину на АЗС майже не залишилося.

Місцеві жителі створюють чати, де обмінюються адресами заправок, а правозахисники повідомляють про серйозні проблеми як у приватних компаніях, так і в бюджетних установах, де паливо видають лише на мінімальні потреби. Багато кримчан змушені пересідати на громадський транспорт, маршрутки переповнені, а таксі доводиться чекати годинами.

Російська влада обіцяє, що бензин марки АІ-95 на АЗС буде «через два дні», а А-92 – протягом двох тижнів, але не згадує, що криза виникла через удари українських дронів по нафтопереробних заводах РФ. З початку серпня під атаки потрапили 16 із 38 російських НПЗ, деякі – неодноразово, повідомляє Financial Times.

Голова російської «Асоціації вантажоперевізників Криму» Анатолій Цуркін зазначає, що логістичні маршрути доставки палива виявилися неактуальними, альтернативних шляхів не шукали, а висновків із попередніх проблем не зробили. Це загострює дефіцит і може призвести до подорожчання доставки вантажів із Росії до Криму.

Речник ВМСУ Дмитро Плетенчук додав, що Росія для постачання палива в Крим змушена використовувати міст через Керченську протоку.

Жителі півострова продовжують жити без бензину, очікуючи на відновлення постачань.