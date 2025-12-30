Зеленський заявив, що вже визначився з керівником Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже визначився з кандидатурою керівника Офіс президента України. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Український лідер пообіцяв, що відповідна інформація про нового очільника ОПУ буде оприлюднена згодом.

Наразі посада керівника Офісу президента вакантна після того, як попередній очільник, Андрій Єрмак, написав заяву про відставку і залишив посаду наприкінці листопада 2025 року на тлі обшуків, які провели співробітники НАБУ та САП у нього вдома.

Зеленський також анонсував кадрові зміни серед керівників обласних військових адміністрацій. За його словами, відповідні рішення планують ухвалити одразу на початку 2026 року.