РФ атакувала Україну 149 безпілотниками, 129 з них збито або подавлено

У ніч на 4 березня російські війська атакували Україну 149 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 129 ворожих дронів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, атака тривала з 18:00 3 березня. Противник застосував ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів, які запускали з напрямків Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Близько 100 із них були дронами типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, за попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 129 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА у 15 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації. У Повітряних силах зазначили, що атака триває, у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.