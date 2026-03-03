Ексголову ДПСУ Дейнеку мобілізували та направили до Луганського загону

Підозрюваного у корупції колишнього главу Державної прикордонної служби, генерал-лейтенанта Сергія Дейнеку призвано на військову службу по мобілізації та призначено начальником Луганського прикордонного загону.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Інтерфакс-Україна.

“На підставі закону України “Про військовий обов’язок” генерал-лейтенант Сергій Дейнеко призваний для проходження служби по мобілізації. Відповідно до Положення про проходження військової служби в ДПСУ він призначений на посаду начальника Луганського прикордонного загону. Обставини його звільнення з військової служби на законодавчому рівні не обмежують подальшу можливість проходження служби в ДПСУ по мобілізації”, — розповів Демченко.

За його словами, у бойову бригаду Дейнеко був призначений з урахуванням військового досвіду із захисту країни та виконання завдань підрозділами прикордонного відомства.

Нагадаємо, 22 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про викриття топпосадовців ДПСУ на систематичному хабарництві.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеки у вигляді застави в розмірі 10 млн грн, а для колишнього начальника відділу пункту пропуску на кордоні Олександра Марущака — 2 млн грн. За Дейнеку заставу внесли.