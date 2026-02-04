Інспектора ДПСУ судитимуть за смертельне застосування зброї на кордоні

В Одеській області до суду передали справу інспектора Державної прикордонної служби України, дії якого призвели до загибелі цивільної особи. Йому інкримінують перевищення службових повноважень із тяжкими наслідками.

За процесуального керівництва прокурорів спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону до суду направлено обвинувальний акт стосовно інспектора Державної прикордонної служби України, протиправні дії якого призвели до смерті цивільної особи.

Йому інкримінують перевищення службових повноважень — умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень та спричинили тяжкі наслідки.

За даними досудового розслідування, у вересні 2025 року обвинувачений разом із співслужбовцем ніс службу з охорони державного кордону України. На відстані близько п’яти метрів від лінії кордону він помітив двох осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Інспектор вголос попередив чоловіків про вимогу зупинитися, однак вони її проігнорували та продовжили рух у напрямку державного кордону. За відсутності будь-якої загрози життю та здоров’ю військовослужбовців або цивільних осіб обвинувачений умисно здійснив два постріли з табельної вогнепальної зброї — автомата АКС — у бік порушників.

Унаслідок застосування зброї один із чоловіків отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, та помер на місці події. Прикордоннику повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Досудове розслідування здійснювали слідчі Другого слідчого відділу територіального управління ДБР у місті Миколаєві.