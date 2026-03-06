ЗСУ уразили російський вертоліт Ка-27, комплекси ППО та район зосередження Іскандерів

Сили оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ у кількох районах тимчасово окупованих територій та в Росії. Серед уражених цілей — вертоліт Ка-27, комплекси протиповітряної оборони та район зосередження ОТРК «Іскандер».

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, 5 березня та в ніч на 6 березня підрозділи Сил оборони здійснили низку уражень по об’єктах противника з метою зниження його наступального потенціалу.

Реклама

Реклама

Зокрема, було уражено елементи російської протиповітряної оборони: зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» у районі Якимівки на тимчасово окупованій території Запорізької області, зенітний ракетний комплекс «Тор» у районі Волновахи на окупованій території Донецької області та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Стрілкового на окупованій частині Херсонської області.

Крім того, українські військові завдали удару по району зосередження оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» 12-ї окремої ракетної бригади російської армії в районі Курортного на території тимчасово окупованого Криму.

Також було уражено полігон «Восточный» поблизу Новопетрівки на окупованій частині Запорізької області та район зосередження особового складу російських військ біля Колотилівки у Бєлгородській області Росії.

Окрім цього, українські військові уразили склад зберігання боєприпасів у районі Новоолексіївки на окупованій території Херсонської області.

У Генштабі також повідомили про удар по посту технічного спостереження на самопідіймальній буровій установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря. Під час цієї операції додатково було знищено вертоліт Ка-27.

Ступінь завданих збитків та інші результати ударів уточнюються.

У Генеральному штабі наголосили, що системне ураження засобів протиповітряної оборони, ракетних комплексів, складів боєприпасів та районів зосередження сил противника суттєво знижує його спроможності вести бойові дії та прикривати власні війська.