Мінус гелікоптер, сім танків та 950 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян за добу

З 5 по 6 березня артилерія, ракетні війська та авіація Сил оборони завдали ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. За добу Росія втратила у війні проти України ще 950 військових.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Також протягом доби ЗСУ знищили:

Реклама

Реклама