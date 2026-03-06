Мінус гелікоптер, сім танків та 950 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян за добу

З 5 по 6 березня артилерія, ракетні війська та авіація Сил оборони завдали ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. За добу Росія втратила у війні проти України ще 950 військових.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Також протягом доби ЗСУ знищили:
- 1 гелікоптер;
- 7 танків;
- 6 ББМ;
- 45 артилерійських систем;
- 2 РСЗВ;
- 1 засіб ППО;
- 1609 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 208 одиниць автомобільної техніки;
- 1 одиницю спеціальної техніки.