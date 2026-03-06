        Суспільство

        Мінус гелікоптер, сім танків та 950 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян за добу

        Галина Шподарева
        6 Березня 2026 07:02
        
        Знищений російський ПРП-3 "Вал" / Фото: t.me/lost_warinua
        Знищений російський ПРП-3 "Вал" / Фото: t.me/lost_warinua

        З 5 по 6 березня артилерія, ракетні війська та авіація Сил оборони завдали ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. За добу Росія втратила у війні проти України ще 950 військових.

        Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

        Також протягом доби ЗСУ знищили:

        • 1 гелікоптер;
        • 7 танків;
        • 6 ББМ;
        • 45 артилерійських систем;
        • 2 РСЗВ;
        • 1 засіб ППО;
        • 1609 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 208 одиниць автомобільної техніки;
        • 1 одиницю спеціальної техніки.

