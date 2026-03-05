Москва намагається зняти ярлик культурного ізгоя: Росія повертається на Венеційську бієнале

Росія планує провести власний павільйон на цьогорічній Венеційській бієнале — одній із найважливіших подій у світі мистецтва. Це розглядається як черговий крок країни у спробах позбутися статусу культурного ізгоя на тлі війни проти України.

Про участь Росії повідомили організатори бієнале у пресрелізі, пише The New York Times.

Згідно з повідомленням, країна представить виставку під назвою “Дерево вкорінене в небі”, у якій візьмуть участь щонайменше 38 художників і музикантів.

Команда російського павільйону не відповіла одразу на запит про інтерв’ю. Водночас спеціальний представник президента Володимира Путіна з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой заявив виданню ArtNews, що участь у бієнале є “додатковим доказом того, що російська культура не ізольована, і що спроби “скасувати” її — які здійснювалися протягом останніх чотирьох років західними політичними елітами — не мали успіху”.

Організатори бієнале ніколи офіційно не забороняли Росію, однак країна не брала участі у заході після вторгнення в Україну у 2022 році. Невдовзі після початку війни двоє російських художників, які мали представляти країну на бієнале того року, відмовилися від участі, заявивши, що “немає місця для мистецтва, коли цивільні гинуть під ракетним вогнем, коли громадяни України ховаються в укриттях, коли російських протестувальників змушують мовчати”.

У 2024 році Росія також не брала участі у бієнале, натомість передала свій великий павільйон у Садах бієнале Болівії. Цьогорічний захід проходитиме з 9 травня до 22 листопада, під час нього країни проводять виставки у національних павільйонах поряд із великою груповою експозицією творів, відібраних незалежним куратором.

У пресрелізі організаторів зазначено, що бієнале “відкидає будь-які форми виключення або цензури культури та мистецтва”.

Міністерство культури України не відповіло одразу на запит про коментар. Однак одна з кураторок українського павільйону Ксенія Малих у повідомленні в WhatsApp заявила, що повернення Росії до Венеції є черговим прикладом використання мистецтва “як зброї в інформаційній війні”.

За її словами, українська експозиція матиме назву “Гарантії безпеки” і включатиме скульптуру оленя, яку прибрали з громадського парку на сході України, щоб запобігти її пошкодженню під час бойових дій.

Відсутність Росії на попередніх бієнале посилювала відчуття її міжнародної культурної ізоляції. У 2022 році Росію виключили з пісенного конкурсу “Євробачення”, а європейські музеї призупинили співпрацю з партнерами в Москві та Санкт-Петербурзі. Однак за останній рік ситуація почала змінюватися: російські зірки з’являлися на церемонії “Оскар” і виступали у великих оперних театрах. Минулого року Росія також відродила пісенний конкурс часів холодної війни як альтернативу “Євробаченню”, з учасниками з Китаю, Індії та Південної Африки.

Міжнародні спортивні організації також почали відкривати шлях для повернення Росії. Цього місяця спортсмени виступають під російським прапором на зимових Паралімпійських іграх в Італії, а Міжнародний олімпійський комітет планує провести найближчими місяцями зустрічі, які можуть передувати поверненню Росії на Олімпійські ігри після багаторічної заборони через підтримуваний державою допінг.

Деякі посадовці Олімпійського комітету відкрито говорили про бажання повернути Росію до участі. Спеціальний представник президента Дональда Трампа з глобальних партнерств Пауло Замполлі минулого місяця сказав The New York Times: “Я думаю, що спорт для всіх”.

ФІФА також просуває повернення Росії до турнірів, зокрема чемпіонату світу, від якого країну було відсторонено через війну в Україні. У лютому президент організації Джанні Інфантіно заявив журналістам, що він “проти заборон”, які, за його словами, “створюють більше ненависті”.