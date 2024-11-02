У Нідерландах вкрали роботи Енді Воргола

Дві роботи американського художника Енді Воргола були вкрадені під час нічного злому галереї в Нідерландах.

Інцидент стався в галереї MPV у провінції Північний Брабант, передає BBC.

Злодії спочатку забрали чотири шовкографії із серії «Царюючі королеви» Воргола, але дві залишили неподалік, повідомив власник галереї голландській телекомпанії NOS.

Викрадені роботи зображують покійну королеву Єлизавету II і Маргрете II, яка була королевою Данії до свого зречення від престолу на початку цього року.

Місцева поліція, яка веде розслідування, повідомила, що, судячи з усього, стався якийсь вибух і галерея та прилеглі будівлі зазнали значних пошкоджень. Передбачається, що злодії зникли на автомобілі.

За даними NOS, дві інші гравюри з цієї серії, що зображують королеву Нідерландів Беатрікс і королеву Есватіні (колишній Свазіленд) Нтомбі Тфвалу, були кинуті, оскільки не вмістилися в автомобіль.

Чотири роботи зберігалися в галереї до амстердамського ярмарку PAN, який пройде цього місяця і де вони мали бути виставлені на продаж як комплект.

Вони є частиною серії з 16 шовкових картин із зображенням чотирьох королев, яку Воргол, якого вважають одним із найвидатніших художників XX століття, створив 1985 року – за два роки до своєї смерті.