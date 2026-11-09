        Суспільство

        Росія атакувала Харківщину: постраждали 14 людей, зокрема двоє дітей

        Вадим Вакаренко
        9 Листопада 2026 09:51
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        Пожежа внаслідок російського удару по Харківщині / Фото: Харківська ОВА
        Пожежа внаслідок російського удару по Харківщині / Фото: Харківська ОВА

        Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 14 людей, серед них двоє дітей.

        Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        В Ізюмі поранення дістали жінки віком 19, 68, 54 і 50 років та 75-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес зафіксували у жінок 46 і 59 років, 17-річного хлопця та 14-річної дівчинки.

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        У Харкові поранені 73-річна жінка та 35-річний чоловік.

        У Балаклії поранення дістав 52-річний чоловік, а у жінок віком 22 і 27 років зафіксували гостру реакцію на стрес.

        Також медики надали допомогу 50-річному чоловіку, який 7 листопада був поранений у селі Зарічне Старосалтівської громади.

        Яку зброю застосувала Росія

        Протягом доби російські війська застосували по Харківщині:

        • одну ракету;
        • одну керовану авіабомбу;
        • один боєприпас із РСЗВ;
        • один БпЛА типу “Герань-2”;
        • 13 FPV-дронів;
        • 65 безпілотників, тип яких встановлюється.

        Що пошкоджено

        У Харкові пошкоджені два багатоквартирні будинки, складське приміщення, три магазини, електромережі та шість автомобілів.

        У Богодухівському районі, в селищі Золочів, пошкоджені електромережі.

        В Ізюмському районі в Ізюмі пошкоджені чотири багатоквартирні та 12 приватних будинків, адміністративна будівля, три господарчі споруди та дев’ять автомобілів. У Балаклії пошкоджені два багатоквартирні будинки та два автомобілі.

        У Харківському районі пошкоджений вантажний автомобіль у Дергачах, а в селі Сороківка — приватний будинок, автомобіль і складське приміщення.

        У Лозівському районі пошкоджена складська будівля в селі Герсеванівське.

        У Чугуївському районі пошкоджені автомобіль у Старому Салтові та приватний будинок у Борщовій.

        У Берестинському районі пошкоджений житловий будинок у селі Парасковія.

        Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 32 людини. Від початку його роботи там зареєстрували 68 471 людину.

        За даними ОВА, упродовж минулої доби на фронті зафіксували 140 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак у районах Радьківки, Вовчанських Хуторів, Захарівки та Охрімівки. На Куп’янському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

        Наслідки російських ударів по Харкову, Балаклії та Ізюму, де пошкоджені житлові будинки, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури / Фото: Харківська ОВА

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