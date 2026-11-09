Росія атакувала Харківщину: постраждали 14 людей, зокрема двоє дітей

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 14 людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Ізюмі поранення дістали жінки віком 19, 68, 54 і 50 років та 75-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес зафіксували у жінок 46 і 59 років, 17-річного хлопця та 14-річної дівчинки.

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У Харкові поранені 73-річна жінка та 35-річний чоловік.

У Балаклії поранення дістав 52-річний чоловік, а у жінок віком 22 і 27 років зафіксували гостру реакцію на стрес.

Також медики надали допомогу 50-річному чоловіку, який 7 листопада був поранений у селі Зарічне Старосалтівської громади.

Яку зброю застосувала Росія

Протягом доби російські війська застосували по Харківщині:

одну ракету;

одну керовану авіабомбу;

один боєприпас із РСЗВ;

один БпЛА типу “Герань-2”;

13 FPV-дронів;

65 безпілотників, тип яких встановлюється.

Що пошкоджено

У Харкові пошкоджені два багатоквартирні будинки, складське приміщення, три магазини, електромережі та шість автомобілів.

У Богодухівському районі, в селищі Золочів, пошкоджені електромережі.

В Ізюмському районі в Ізюмі пошкоджені чотири багатоквартирні та 12 приватних будинків, адміністративна будівля, три господарчі споруди та дев’ять автомобілів. У Балаклії пошкоджені два багатоквартирні будинки та два автомобілі.

У Харківському районі пошкоджений вантажний автомобіль у Дергачах, а в селі Сороківка — приватний будинок, автомобіль і складське приміщення.

У Лозівському районі пошкоджена складська будівля в селі Герсеванівське.

У Чугуївському районі пошкоджені автомобіль у Старому Салтові та приватний будинок у Борщовій.

У Берестинському районі пошкоджений житловий будинок у селі Парасковія.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 32 людини. Від початку його роботи там зареєстрували 68 471 людину.

За даними ОВА, упродовж минулої доби на фронті зафіксували 140 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак у районах Радьківки, Вовчанських Хуторів, Захарівки та Охрімівки. На Куп’янському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.