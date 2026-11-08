        Суспільство

        В Україні 9 листопада вдарять морози до -9°

        Віктор Алєксєєв
        8 Листопада 2026 20:59
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        Харків, листопад / Фото: Glavnoe.in.ua
        Харків, листопад / Фото: Glavnoe.in.ua

        У понеділок, 9 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. Уночі температура в західних областях опуститься до 4–9° морозу, тоді як удень по країні прогнозують 3–8° тепла.

        Про це повідомляє Укргідрометцентр.

        За прогнозом синоптиків, 9 листопада на всій території України буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

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        Вітер змінних напрямків, швидкістю 3–8 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу. У західних областях буде холодніше — від 4° до 9° морозу.

        Вдень повітря прогріється до 3–8° тепла.

        У столиці та на Київщині 9 листопада також прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів.

        Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

        По Київській області вночі температура коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, вдень становитиме 3–8° тепла.

        У Києві вночі очікується 0–2° тепла, вдень повітря прогріється до 5–7°.


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