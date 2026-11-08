Росіяни тричі за день атакували рятувальників у Комишувасі: двоє поранених

У Комишувасі Запорізької області російські війська тричі протягом дня атакували безпілотниками рятувальників, які ліквідовували наслідки авіаудару. Внаслідок повторних атак травмовано двох водіїв ДСНС, пожежно-рятувальний автомобіль зазнав пошкоджень.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, російські війська завдали трьох ударів безпілотниками по рятувальниках, які працювали на місці наслідків авіаційного удару по Комишувасі.

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Під час другої атаки російський дрон влучив у пожежно-рятувальний автомобіль. Унаслідок удару травмувався водій ДСНС, а службова машина була пошкоджена.

Приблизно за годину, коли надзвичайники евакуйовували пошкоджену техніку, росіяни атакували втретє.

Внаслідок нового удару поранення дістав ще один водій-рятувальник. Пожежно-рятувальний автомобіль зазнав повторних пошкоджень.

Обидва постраждалі рятувальники перебувають у лікарні, де їм надають усю необхідну допомогу.