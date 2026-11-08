Росіяни тричі за день атакували рятувальників у Комишувасі: двоє поранених

У Комишувасі Запорізької області російські війська тричі протягом дня атакували безпілотниками рятувальників, які ліквідовували наслідки авіаудару. Внаслідок повторних атак травмовано двох водіїв ДСНС, пожежно-рятувальний автомобіль зазнав пошкоджень.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За інформацією ДСНС, російські війська завдали трьох ударів безпілотниками по рятувальниках, які працювали на місці наслідків авіаційного удару по Комишувасі.
Під час другої атаки російський дрон влучив у пожежно-рятувальний автомобіль. Унаслідок удару травмувався водій ДСНС, а службова машина була пошкоджена.
Приблизно за годину, коли надзвичайники евакуйовували пошкоджену техніку, росіяни атакували втретє.
Внаслідок нового удару поранення дістав ще один водій-рятувальник. Пожежно-рятувальний автомобіль зазнав повторних пошкоджень.
Обидва постраждалі рятувальники перебувають у лікарні, де їм надають усю необхідну допомогу.