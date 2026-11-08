Росія атакувала рятувальників на Запоріжжі: на Хмельниччині та Полтавщині є постраждалі

Уранці 8 листопада російський безпілотник атакував рятувальників, які проводили аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару в Запорізькому районі. Також унаслідок російських атак у Хмельницькому постраждала одна людина, на Полтавщині — четверо, пошкоджені житлові будинки та виникли пожежі.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У Запорізькому районі російські війська завдали удару безпілотником по надзвичайниках, які працювали на місці попереднього авіаудару по укриттю.

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За даними ДСНС, атака була цілеспрямованою. Особовий склад не постраждав, однак пошкоджено спеціальну рятувальну техніку.

Попри повторні удари та постійну небезпеку, рятувальники продовжують виконувати свої обов’язки.

У Хмельницькому внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено приватні житлові будинки, а в багатоповерхівках вибито вікна.

За попередньою інформацією, одна людина дістала травми, проте госпіталізації не потребувала.

Сапери ДСНС обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

На Полтавщині внаслідок російських ударів травмовано чотирьох людей. Зафіксовано руйнування та пожежі на кількох локаціях, зокрема на територіях приватних підприємств.

У ДСНС зазначили, що під час ліквідації наслідків атак зберігалася постійна загроза повторних ударів.