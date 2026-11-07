        Суспільство

        Кількість загиблих внаслідок авіаудару РФ по Комишувасі зросла до 55 людей

        Віктор Алєксєєв
        7 Листопада 2026 09:17
        Під завалами в Комишувасі знайшли ще дев'ятьох загиблих / Фото: ДСНС
        Під завалами в Комишувасі знайшли ще дев'ятьох загиблих / Фото: ДСНС

        Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 55 людей. Протягом минулої доби рятувальники виявили під завалами тіла та рештки ще дев’ятьох загиблих.

        Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

        За даними ДСНС, під час пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під уламків зруйнованих конструкцій тіла й рештки ще дев’ятьох людей.

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        Пошукові роботи в Комишувасі тривають. Рятувальники разом із кінологами продовжують розбирати завали та обстежувати територію, щоб знайти тіла загиблих.

        Роботи проводять у складних умовах через постійну загрозу повторних російських ударів.


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