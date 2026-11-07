Росія атакувала Україну ракетами та 172 дронами: основний напрямок удару – Київщина

У ніч проти 7 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та 172 безпілотників, основним напрямком удару стала Київщина. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 153 повітряні цілі, водночас зафіксовано влучання на 24 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, атака розпочалася о 18:00 6 листопада. Російські війська застосували ракети типів “Іскандер-М”, “Циркон”, KN-23 та С-400, які запускали з території Брянської та Воронезької областей РФ.

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Крім того, Росія атакувала 172 ударними безпілотниками типу Shahed, серед яких 137 були реактивними, а також дронами “Гербера” та імітаторами “Пародія”.

Пуски безпілотників здійснювалися з районів Міллерового, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також з тимчасово окупованих Донецька та Криму — Гвардійського й Чауди.

Основним напрямком російського удару була Київська область.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила чотири ракети типів “Іскандер-М”, “Циркон”, KN-23 та С-400, а також 149 безпілотників типу Shahed, “Гербера” та інших типів. Серед знешкоджених дронів — 117 реактивних.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 24 локаціях, а також падіння збитих цілей та їхніх уламків на 10 локаціях.

Станом на момент оприлюднення повідомлення кілька ударних безпілотників ще перебували в повітрі, бойова робота тривала.