Росія готує новий удар по енергетиці й мостах через Дніпро — Зеленський

Українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового удару по енергетиці, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі. Повітряні Сили та Збройні Сили України готуються до захисту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Ми зараз маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар – по енергетиці, по наших мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі. Повітряні Сили та Збройні Сили України загалом готуються до захисту. Це непросто”, — заявив Зеленський.

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Президент наголосив, що Україні потрібні перехоплювачі для систем Patriot.

За його словами, кожна домовленість із партнерами та кожен день у постачанні озброєння мають критичне значення.

“І дуже просимо партнерів не відкладати постачання на потім”, — сказав Зеленський.

Президент також закликав українців берегти себе та враховувати загрозу ракетних ударів.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Україна продовжить далекобійні удари по російській нафтопереробній галузі у відповідь на атаки РФ по українській енергетиці.