У Європі бояться, що ослаблений Трамп піде на нові поступки Путіну щодо України — NYT

Після переконливої перемоги демократів на проміжних виборах у США в європейських столицях зросла тривога щодо подальших кроків Дональда Трампа у війні Росії проти України. Європейські та українські чиновники побоюються, що президент США спробує використати час до початку роботи нового Конгресу в січні для нових спроб домовитися з Володимиром Путіним.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, європейські уряди утримуються від публічної радості через поразку Республіканської партії, оскільки розуміють необхідність зберігати робочі відносини з Трампом.

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У Європі не знають, як саме президент США поводитиметься після втрати республіканцями контролю над Конгресом. Водночас там виходять із того, що новий склад законодавчої влади матиме лише обмежені можливості стримувати Трампа у сфері зовнішньої політики.

Європейські чиновники та аналітики очікують, що найближчим часом він намагатиметься просунути врегулювання війни в Україні та конфлікту з Іраном, а також продовжить вимагати від європейських держав більшої відповідальності за власну оборону.

Україна залишається одним із головних ризиків для Європи

Одне з найбільших занепокоєнь у Європі стосується політики Трампа щодо Росії та України.

Українські чиновники побоюються, що президент США спробує використати період до початку роботи нового Конгресу в січні для подальших кроків назустріч Путіну, включно з можливістю ще одного саміту у Флориді.

“Для Європи найбільша небезпека походить від непередбачуваної політики Трампа щодо Росії та України”, — заявила президентка Hertie School і професорка європейського управління та геополітики Даніела Шварцер.

За її словами, ризик ще тіснішого зближення Вашингтона і Москви зберігається, оскільки після виборів Трамп політично ослаблений.

The New York Times зазначає, що контакти Трампа з Путіним, пропозиції Росії економічних угод, зустрічей на високому рівні та припинення дипломатичної ізоляції суперечать європейським спробам посилити економічний і дипломатичний тиск на Москву з метою завершення війни проти України.

Наступний етап — переговори в Абу-Дабі

Американські зусилля продовжаться наступного тижня на запланованій тристоронній зустрічі в Абу-Дабі.

У переговорах мають взяти участь представники США, Росії та України. Сторони планують обговорювати кроки до мирної угоди та майбутні гарантії безпеки, які, за словами Трампа, можуть стосуватися всієї Європи.

Європейські представники також будуть в Абу-Дабі, щоб підтримати Україну, однак, за даними NYT, найімовірніше, безпосередньо за столом переговорів їх не буде.

Європейські чиновники при цьому не очікують, що Путін зараз готовий до серйозних переговорів.

Вони звертають увагу на те, що Росія продовжує масштабні удари по цивільній інфраструктурі України напередодні важкої зими.

Видання зазначає, що якщо Трамп розглядає завершення війни в Україні як частину власної політичної спадщини, то Путін також бачить у війні довгострокову політичну мету.

У Європі вважають, що Путін чекатиме розвитку подій у США та Франції

Європейські чиновники вважають, що Путін стежитиме не лише за ситуацією у США, а й за результатами президентських виборів у Франції навесні.

За даними NYT, Марін Ле Пен залишається фавориткою перегонів і виступає за припинення фінансової підтримки України з боку Франції.

Крім того, у Москві бачать політичні суперечності в Польщі та Німеччині.

У Німеччині уряд залишається непопулярним, а головна опозиційна сила — “Альтернатива для Німеччини” — виступає проти допомоги Україні.

Водночас США за Трампа продовжують продавати американську зброю європейським державам для подальшої передачі Україні та надавати важливі розвіддані про російські ракети й переміщення військ.

Навіть якщо Трамп вирішить скоротити частину американського контингенту на традиційних базах у Німеччині, європейські країни не заперечуватимуть, якщо частину цих військ перекинуть ближче до східного флангу, зокрема до Польщі.

Європа не очікує повернення до відносин часів Байдена

У довгостроковій перспективі європейські столиці розраховують на більш продуктивні відносини зі США після президентських виборів 2028 року.

Водночас у Європі визнають, що незалежно від того, хто переможе, повернення до формату відносин часів Джо Байдена не буде.

Директор Global Public Policy Institute у Берліні Торстен Беннер вважає, що головний урок для Європи полягає в необхідності посилювати власну обороноздатність без надмірної залежності від США.

Колишня посолка Німеччини у Вашингтоні Емілі Габер також застерегла європейців від ілюзій щодо можливого швидкого повернення до “старої норми”.

За її словами, зменшення ролі Європи в американській політиці безпеки та світового порядку має структурні причини й не залежить лише від партійної приналежності президента США.

Європейці намагатимуться працювати з новим Конгресом

Європейські союзники планують активніше налагоджувати контакти з новими членами Конгресу США.

Їхня мета — краще зрозуміти зміни, які відбуваються в американській політиці, а також переконувати нове покоління політиків і бізнес-лідерів у тому, що трансатлантичні відносини залишаються важливими для довгострокових інтересів США.

Колишній посол Німеччини у Вашингтоні та голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив, що Європі важливо зберігати адміністрацію Трампа залученою до європейських справ і не демонструвати публічної радості через поразку республіканців.

Водночас він вважає нинішню ситуацію можливістю для Європи активніше працювати по всій території США та переконувати американських політиків дивитися на Європу не як на тягар, а як на важливого союзника.

Після України другим великим питанням для Трампа залишається Іран

Після України другим найбільш нагальним зовнішньополітичним питанням для Європи залишається Іран.

Європейські чиновники та аналітики вважають, що після того, як війна з Іраном стала непопулярною серед американських виборців, Трамп може спробувати перейти до переговорів замість подальшої ескалації.

За їхніми оцінками, президент США поки відхиляв заклики до нової військової кампанії з боку прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Експерт International Crisis Group Алі Ваез заявив, що після втрати Конгресу та перетворення війни з Іраном на електоральну проблему перед Трампом стоїть вибір: укласти угоду, яка дозволить оголосити про перемогу, або посилити військові дії.

Європі доведеться більше покладатися на себе

Окреме питання для європейців — майбутнє американської військової присутності на континенті та подальша роль НАТО.

За останні два роки Трамп серйозно ускладнив трансатлантичні відносини, ставлячи під сумнів користь НАТО, погрожуючи взяти під контроль Гренландію, яка належить союзнику по Альянсу, та скорочуючи підтримку України.

Європейські експерти вважають, що ці тенденції не зникнуть навіть після завершення президентства Трампа.

Паралельно в Європі звертають увагу і на політичний ефект американських виборів напередодні важливих виборчих кампаній в Іспанії, Франції, Італії та Польщі.

Професорка Johns Hopkins School of Advanced International Studies Наталі Точчі вважає, що результат американських проміжних виборів може створити для європейської політики відчуття того, що правих авторитарних політиків можна перемагати на виборах.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що після перемоги демократів на проміжних виборах у США в Києві заговорили про можливе посилення підтримки України та більший контроль Конгресу за переговорами адміністрації Дональда Трампа з Росією.