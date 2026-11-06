Сніг і морози до -6 °C: якою буде погода в Україні на вихідних

На вихідних, 7-9 листопада, в Україні очікується похолодання, місцями сніг і мокрий сніг, а на дорогах подекуди утвориться ожеледиця. Вночі температура опускатиметься до -5°, а в західних областях 7 листопада — до -6°.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У ніч на 7 листопада сніг прогнозують майже по всій Україні, крім західних областей. Вдень опади збережуться у центральних, південних та східних регіонах, на півдні та сході сніг місцями буде з дощем.

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У північних, центральних та східних областях уночі та вранці подекуди очікується ожеледиця.

Вітер буде північно-західний та північний, 5-10 м/с. У південній частині країни вдень можливі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях — 1-6° морозу. Вдень по Україні очікується 0-6° тепла.

У неділю та понеділок, 8-9 листопада, синоптики прогнозують переважно суху погоду.

Загалом упродовж вихідних температура вночі коливатиметься від 2° тепла до 5° морозу, вдень — від 0 до 7° тепла.