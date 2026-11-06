“Він не король”: Сікорський звинуватив президента Польщі у спробі узурпації влади

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звинуватив президента Кароля Навроцького у спробі узурпації влади та створення президентської системи, не передбаченої Конституцією. Причиною критики стали дії глави держави під час конфлікту навколо Конституційного трибуналу та суперечки щодо призначення послів.

Про це пише видання Rzeczpospolita з посиланням на інтерв’ю Сікорського телеканалу TVP Info.

Віцепрем’єр і глава МЗС Польщі звинуватив Кароля Навроцького у перевищенні конституційних повноважень та спробах підпорядкувати собі державні інституції.

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“Він намагається перетворити Польщу на президентську республіку, хоча не має для цього повноважень”, — заявив Сікорський.

За словами міністра, польська Конституція не дозволяє президенту самостійно вирішувати питання формування Конституційного трибуналу. Сікорський вважає, що Навроцький замість прийняття присяги в суддів, обраних Сеймом, намагається визначати, хто може обіймати ці посади.

“Він не король-сонце, він не керує Польщею”, — наголосив глава МЗС.

Конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Сікорський розкритикував дії президента Кароля Навроцького під час конфлікту в Конституційному трибуналі, зокрема інцидент за участю судді Анни Корвін-Пйотровської.

“Президент показав, що він сильніший за суддю Корвін-Пйотровську. Міг ударити її головою, але лише штовхнув”, — сказав міністр.

За словами Сікорського, обрані Сеймом судді тривалий час не могли розпочати роботу. Він також звинуватив попереднє керівництво Трибуналу в бездіяльності, попри зарплати у 40–60 тисяч злотих на місяць.

Міністр підтримав залучення поліції для забезпечення безпеки суддів. Він зазначив, що Трибунал відновив роботу та ухвалив бюджетний план на 2027 рік, хоча канцелярія президента оскаржує законність відповідного засідання.

Суперечка щодо призначення послів

Сікорський також звинуватив Навроцького у спробах перебрати на себе повноваження уряду в зовнішній політиці, зокрема щодо призначення послів.

“Роль президентського палацу полягає не в тому, щоб руйнувати державну службу, а потім ще й вихвалятися цим. Це руйнує імідж Польщі та польської дипломатії”, — заявив він.

Щодо запропонованого Владиславом Косіняком-Камишем “конституційного перезавантаження” Сікорський не висловив однозначної позиції, зазначивши, що партії керівної коаліції можуть пропонувати власні способи врегулювання кризи.