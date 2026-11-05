Постачали Росії компоненти для боєприпасів на мільйони: у Польщі затримали шістьох підозрюваних

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало шістьох підозрюваних у діяльності на користь російських спецслужб та незаконному постачанні до РФ матеріалів військового призначення. Протягом трьох років група переправила до Росії компоненти боєприпасів на суму понад 2 млн злотих.

Про це пише RMF24.

Серед затриманих — п’ятеро громадян Польщі віком від 25 до 52 років та 37-річна росіянка. Чотирьох підозрюваних суд заарештував за звинуваченням у шпигунстві, щодо двох інших застосували запобіжні заходи, не пов’язані з триманням під вартою.

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“Зібрані докази свідчать, що затримані здійснювали діяльність на користь російських спецслужб і брали участь у схемі підтримки військового потенціалу Російської Федерації”, — заявив міністр-координатор польських спецслужб Томаш Сємоняк.

За даними слідства, група незаконно постачала до РФ значні обсяги матеріалів військового призначення, які використовуються для виготовлення боєприпасів і систем озброєння. Зокрема, йдеться про гільзи, снаряди та електронне обладнання.

Як повідомив речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак, підозрювані діяли протягом трьох років на території Польщі, Литви та Росії.

Товари переважно купували в інтернет-магазинах, після чого перевозили до Калінінградської області РФ. Для транспортування використовували автомобілі зі спеціально обладнаними схованками. Учасники групи неодноразово перетинали польсько-російський кордон.

За оцінкою слідства, загальна вартість вивезених до Росії компонентів боєприпасів перевищує 2 млн злотих.