Трампу можуть зв’язати руки: п’ять можливих змін у політиці США щодо України та світу

Після перемоги демократів на проміжних виборах 3 листопада зовнішня політика США може зазнати суттєвих змін. Новий склад Конгресу здатен обмежити повноваження президента Дональда Трампа, відновити допомогу Україні та переглянути політику щодо Ірану й Ізраїлю.

Про це пише Reuters.

Під час виборчої кампанії демократи звинувачували республіканців у передачі адміністрації Трампа конституційних повноважень Конгресу щодо ведення війни та державних витрат. Тепер вони можуть спробувати повернути ці повноваження.

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Нова допомога Україні

Трамп значною мірою припинив пряму фінансову та військову підтримку України, попри те, що допомога Києву має підтримку представників обох партій. З січня демократи зможуть самостійно визначати порядок голосувань у Конгресі. Це дозволить їм винести на розгляд новий пакет допомоги Україні.

Підтримки демократів і частини республіканців може вистачити для подолання можливого президентського вето. Помічники демократів уже назвали допомогу Києву пріоритетом.

Крім того, демократи можуть протидіяти рішенням Трампа щодо пом’якшення санкцій проти російських енергоносіїв. Конгресмен Грегорі Мікс уже представив двопартійний законопроєкт, спрямований проти повернення російського дизельного пального на світовий ринок.

Обмеження війни з Іраном

Трамп розпочав війну з Іраном спільно з Ізраїлем 28 лютого без схвалення Конгресу. Демократи неодноразово вимагали припинити бойові дії без відповідного дозволу законодавців.

Отримавши контроль над Конгресом, вони можуть скорочувати оборонні витрати, блокувати призначення посадовців і вимагати від адміністрації звітів про перебіг війни.

Скорочення військової допомоги Ізраїлю

Демократи можуть обмежити або припинити військову допомогу Ізраїлю, базовий обсяг якої становить 3,8 млрд доларів щороку.

Підтримка Ізраїлю серед демократів різко скоротилася через війну в Секторі Гази та ситуацію на окупованому Західному березі річки Йордан. Цього літа майже половина демократів у Палаті представників проголосували за припинення допомоги Ізраїлю.

Обмеження військових витрат і відновлення зовнішньої допомоги

Трамп запропонував збільшити військовий бюджет США на 67% — до 1,5 трлн доларів, однак демократи заблокували цю ініціативу в Сенаті.

Вони також мають намір відновити мільярди доларів зовнішньої допомоги, фінансування якої адміністрація Трампа призупинила або скасувала, попри попереднє схвалення Конгресом.

Посилення контролю за політикою США в Латинській Америці

Демократи можуть ініціювати розслідування та слухання щодо дій адміністрації Трампа у Венесуелі, де американські військові усунули президента країни, а також завдавали ударів по човнах поблизу її узбережжя.

Крім того, частина демократів виступає проти санкцій щодо Куби та втручання США у вибори в Гондурасі, Аргентині, Колумбії та Бразилії.