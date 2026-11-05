DOMINO проти підробок: як захистити покупця

Підробки люксових речей давно перестали бути проблемою ринків і сумнівних лотків. Сьогодні їх продають у соцмережах, на маркетплейсах і в акуратних інтернет-магазинах з гарними фото. Платить за це завжди покупець. DOMINO тримається простого принципу: у бутиках мережі продають тільки оригінал. Розповідаємо, чому в DOMINO підробки не продають, як розпізнати фейк і чому місце покупки важить не менше за саму річ.

Уявіть дві майже однакові сумки. Біла стьобана шкіра, золотий ланцюжок, впізнаваний силует. Одну купили в бутику, другу — «вигідно», через сторінку в соцмережах, за третину ціни. На фото їх не розрізнити. Але минає місяць, і друга починає розповідати правду: строчка розходиться, позолота на фурнітурі стирається, а шкіра тріскається на згинах. Перша ж сумка через рік виглядатиме так само, як у день покупки. Різниця між ними — не в логотипі, а в усьому, чого не видно на екрані смартфона.

Рівна строчка, щільна шкіра й важка фурнітура: саме деталі відрізняють оригінал від копії

Ціна підробки: чому «дешевше» обходиться дорожче

На перший погляд підробка здається невинною економією. Насправді покупець втрачає набагато більше, ніж заощаджує:

Гроші на вітер. Копія служить сезон, рідше два, і її доводиться замінювати. Оригінальна річ може служити роками і навіть переходити в спадок.

Копія служить сезон, рідше два, і її доводиться замінювати. Оригінальна річ може служити роками і навіть переходити в спадок. Ризик для здоров’я. Для підробок часто беруть дешеві фарбники, клеї й синтетику невідомого походження, які не проходили жодних перевірок. Вони можуть викликати подразнення або алергію.

Для підробок часто беруть дешеві фарбники, клеї й синтетику невідомого походження, які не проходили жодних перевірок. Вони можуть викликати подразнення або алергію. Розчарування. Річ, яка мала приносити радість, перетворюється на нагадування про невдалу покупку.

Річ, яка мала приносити радість, перетворюється на нагадування про невдалу покупку. Підтримка тіньового ринку. Гроші за фейки йдуть тим, хто не сплачує податків і не несе жодної відповідальності перед покупцем.

І ще одне: якщо з підробкою щось не так, повернути її зазвичай нікуди. Сторінка в соцмережах зникає, номер телефону не відповідає, а продавець не несе жодних зобов’язань.

Де найчастіше трапляються фейки

Найчастіше підробляють те, що має найбільший попит: культові сумки, кросівки, ремені й окуляри з великими логотипами відомих будинків — Gucci, Valentino, Balmain, Balenciaga. Сигнали, що мають насторожити:

Розпродажі «залишків складу» та «ліквідація бутика» в анонімних акаунтах.

та «ліквідація бутика» в анонімних акаунтах. Підозріло низька ціна — люксова сумка не може коштувати як масовий аксесуар.

— люксова сумка не може коштувати як масовий аксесуар. Слова «люкс-копія», «фабрична якість», «1:1» — це пряме визнання, що перед вами не оригінал.

— це пряме визнання, що перед вами не оригінал. Продавець без адреси , чеків і умов повернення, з оплатою лише на картку приватної особи.

, чеків і умов повернення, з оплатою лише на картку приватної особи. Фото з офіційних сайтів брендів замість справжніх знімків товару.

Як відрізнити оригінал: чек-лист покупця

У блозі DOMINO є докладні гайди про те, як відрізнити оригінал окремих брендів від підробки. Але є і загальні ознаки, які спрацьовують майже завжди:

Строчка. У оригіналі стіжки дрібні, рівні й однакові по всій довжині шва. Криві рядки чи торчащі нитки — тривожний знак. Фурнітура. Справжні застібки й ланцюжки важкі, з чітким гравіюванням і без слідів фарби. Блискучий легкий метал майже завжди означає копію. Логотипи й шрифти. Пропорції літер, відстані між ними, розташування логотипа на виробі вивірені до міліметра. Порівняйте з фото на офіційному сайті бренду. Бирки та етикетки. У оригіналі вони акуратно вшиті, з чітким друком. У гайді DOMINO про Gucci, наприклад, наголошують, що матеріал бирки має характерний шовковистий блиск, який дешева синтетика не відтворює. Матеріал. Натуральна шкіра м’яка, має неоднорідну фактуру й приємний запах. Різкий хімічний запах — привід відмовитися від покупки. Упаковка. Пильник, коробка, картки та буклети в оригіналі виконані так само старанно, як і сам виріб. Ціна і продавець. Найнадійніша перевірка — не лупа, а репутація місця, де ви купуєте річ.

Принцип DOMINO: тільки оригінал

У DOMINO це питання вирішили раз і назавжди: у бутиках мережі та в онлайн-магазині продають лише оригінальні речі. Це не маркетинговий слоган, а основа, на якій тримається довіра клієнтів. Тож якщо ви шукаєте «DOMINO підробки», відповідь проста: у мережі їх немає.

Портфель DOMINO — понад сто світових брендів жіночого й чоловічого одягу, взуття та аксесуарів люксового сегмента. Кожну колекцію відбирають досвідчені байєри компанії, які знають бренди зсередини: їхні матеріали, лекала, фурнітуру і найдрібніші деталі. Тож на полиці бутика не потрапляє жодна річ, у походженні якої є сумніви.

За цим стоїть і час. DOMINO працює понад п’ятнадцять років, і за цей час репутація мережі стала її головним активом. Репутацію, яку будують роками, не ризикують заради однієї сумки чи пари кросівок.

Кожна річ на полицях DOMINO — оригінал, відібраний байєрами компанії

Сервіс як додаткова гарантія

Купуючи в DOMINO, ви точно знаєте, у кого придбали річ, і завжди можете до них звернутися. Професійні стилісти допоможуть підібрати розмір і стиль, розповідять про матеріали й догляд за річчю. Речі можна приміряти до покупки, а обмін чи повернення оформити прямо в бутиках DOMINO — це саме та відповідальність, якої ніколи не буде в анонімного продавця з соцмереж.

Власник DOMINO Антон Шухнін із перших років будував компанію на сервісі й довірі, і саме цей підхід сьогодні захищає покупця надійніше за будь-які запевнення. У бутику ви бачите річ наживо, торкаєтесь до тканини, оцінюєте вагу фурнітури — і не залежите від вдало зробленого фото.

У бутиках DOMINO кожну річ можна розглянути, торкнутися й приміряти

Просте правило

Найкращий захист від підробок — купувати там, де відповідають за оригінальність кожної речі. У мережі DOMINO це правило працює в усіх бутиках — Mandarin Plaza, Respublika Park, Manufactura, Passage — і в онлайн-магазині domino.ua. Для DOMINO підробки — це не просто чужий товар, а пряма загроза довірі клієнтів, і з нею в мережі не миряться.

Оригінал завжди помітний — у тому, як річ сидить, служить і старіє разом із вами. А впевненість у тому, що ви носите саме його, не має ціни.