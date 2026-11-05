DOMINO проти підробок: як захистити покупця

Підробки люксових речей давно перестали бути проблемою ринків і сумнівних лотків. Сьогодні їх продають у соцмережах, на маркетплейсах і в акуратних інтернет-магазинах з гарними фото. Платить за це завжди покупець. DOMINO тримається простого принципу: у бутиках мережі продають тільки оригінал. Розповідаємо, чому в DOMINO підробки не продають, як розпізнати фейк і чому місце покупки важить не менше за саму річ.
Уявіть дві майже однакові сумки. Біла стьобана шкіра, золотий ланцюжок, впізнаваний силует. Одну купили в бутику, другу — «вигідно», через сторінку в соцмережах, за третину ціни. На фото їх не розрізнити. Але минає місяць, і друга починає розповідати правду: строчка розходиться, позолота на фурнітурі стирається, а шкіра тріскається на згинах. Перша ж сумка через рік виглядатиме так само, як у день покупки. Різниця між ними — не в логотипі, а в усьому, чого не видно на екрані смартфона.
Ціна підробки: чому «дешевше» обходиться дорожче
На перший погляд підробка здається невинною економією. Насправді покупець втрачає набагато більше, ніж заощаджує:
- Гроші на вітер. Копія служить сезон, рідше два, і її доводиться замінювати. Оригінальна річ може служити роками і навіть переходити в спадок.
- Ризик для здоров’я. Для підробок часто беруть дешеві фарбники, клеї й синтетику невідомого походження, які не проходили жодних перевірок. Вони можуть викликати подразнення або алергію.
- Розчарування. Річ, яка мала приносити радість, перетворюється на нагадування про невдалу покупку.
- Підтримка тіньового ринку. Гроші за фейки йдуть тим, хто не сплачує податків і не несе жодної відповідальності перед покупцем.
І ще одне: якщо з підробкою щось не так, повернути її зазвичай нікуди. Сторінка в соцмережах зникає, номер телефону не відповідає, а продавець не несе жодних зобов’язань.
Де найчастіше трапляються фейки
Найчастіше підробляють те, що має найбільший попит: культові сумки, кросівки, ремені й окуляри з великими логотипами відомих будинків — Gucci, Valentino, Balmain, Balenciaga. Сигнали, що мають насторожити:
- Розпродажі «залишків складу» та «ліквідація бутика» в анонімних акаунтах.
- Підозріло низька ціна — люксова сумка не може коштувати як масовий аксесуар.
- Слова «люкс-копія», «фабрична якість», «1:1» — це пряме визнання, що перед вами не оригінал.
- Продавець без адреси, чеків і умов повернення, з оплатою лише на картку приватної особи.
- Фото з офіційних сайтів брендів замість справжніх знімків товару.
Як відрізнити оригінал: чек-лист покупця
У блозі DOMINO є докладні гайди про те, як відрізнити оригінал окремих брендів від підробки. Але є і загальні ознаки, які спрацьовують майже завжди:
- Строчка. У оригіналі стіжки дрібні, рівні й однакові по всій довжині шва. Криві рядки чи торчащі нитки — тривожний знак.
- Фурнітура. Справжні застібки й ланцюжки важкі, з чітким гравіюванням і без слідів фарби. Блискучий легкий метал майже завжди означає копію.
- Логотипи й шрифти. Пропорції літер, відстані між ними, розташування логотипа на виробі вивірені до міліметра. Порівняйте з фото на офіційному сайті бренду.
- Бирки та етикетки. У оригіналі вони акуратно вшиті, з чітким друком. У гайді DOMINO про Gucci, наприклад, наголошують, що матеріал бирки має характерний шовковистий блиск, який дешева синтетика не відтворює.
- Матеріал. Натуральна шкіра м’яка, має неоднорідну фактуру й приємний запах. Різкий хімічний запах — привід відмовитися від покупки.
- Упаковка. Пильник, коробка, картки та буклети в оригіналі виконані так само старанно, як і сам виріб.
- Ціна і продавець. Найнадійніша перевірка — не лупа, а репутація місця, де ви купуєте річ.
Принцип DOMINO: тільки оригінал
У DOMINO це питання вирішили раз і назавжди: у бутиках мережі та в онлайн-магазині продають лише оригінальні речі. Це не маркетинговий слоган, а основа, на якій тримається довіра клієнтів. Тож якщо ви шукаєте «DOMINO підробки», відповідь проста: у мережі їх немає.
Портфель DOMINO — понад сто світових брендів жіночого й чоловічого одягу, взуття та аксесуарів люксового сегмента. Кожну колекцію відбирають досвідчені байєри компанії, які знають бренди зсередини: їхні матеріали, лекала, фурнітуру і найдрібніші деталі. Тож на полиці бутика не потрапляє жодна річ, у походженні якої є сумніви.
За цим стоїть і час. DOMINO працює понад п’ятнадцять років, і за цей час репутація мережі стала її головним активом. Репутацію, яку будують роками, не ризикують заради однієї сумки чи пари кросівок.
Сервіс як додаткова гарантія
Купуючи в DOMINO, ви точно знаєте, у кого придбали річ, і завжди можете до них звернутися. Професійні стилісти допоможуть підібрати розмір і стиль, розповідять про матеріали й догляд за річчю. Речі можна приміряти до покупки, а обмін чи повернення оформити прямо в бутиках DOMINO — це саме та відповідальність, якої ніколи не буде в анонімного продавця з соцмереж.
Власник DOMINO Антон Шухнін із перших років будував компанію на сервісі й довірі, і саме цей підхід сьогодні захищає покупця надійніше за будь-які запевнення. У бутику ви бачите річ наживо, торкаєтесь до тканини, оцінюєте вагу фурнітури — і не залежите від вдало зробленого фото.
У бутиках DOMINO кожну річ можна розглянути, торкнутися й приміряти
Просте правило
Найкращий захист від підробок — купувати там, де відповідають за оригінальність кожної речі. У мережі DOMINO це правило працює в усіх бутиках — Mandarin Plaza, Respublika Park, Manufactura, Passage — і в онлайн-магазині domino.ua. Для DOMINO підробки — це не просто чужий товар, а пряма загроза довірі клієнтів, і з нею в мережі не миряться.
Оригінал завжди помітний — у тому, як річ сидить, служить і старіє разом із вами. А впевненість у тому, що ви носите саме його, не має ціни.