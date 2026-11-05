Операція “Карфаген”: підозри отримали посадовці СБУ та Нацполіції

НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої напередодні в межах операції “Карфаген”. Серед підозрюваних — високопосадовець СБУ та керівники підрозділів Національної поліції.

Про це повідомило НАБУ.

Підозру отримав організатор злочинної організації. Йому інкримінують створення злочинної організації, організацію надання неправомірної вигоди, катувань, виготовлення підробленої іноземної валюти та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

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Також про підозру повідомили першому заступнику начальника одного з департаментів Служби безпеки України — за участь у злочинній організації.

Серед інших фігурантів — керівник одного з департаментів Національної поліції України. Йому інкримінують участь у злочинній організації та одержання неправомірної вигоди.

Підозру отримав і заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області. Йому інкримінують участь у злочинній організації, пособництво у катуваннях та виготовленні підробленої іноземної валюти.

П’ятим підозрюваним став підлеглий організатора злочинної організації. Йому інкримінують участь у злочинній організації та катування.

До організації входили щонайменше 12 осіб

За даними слідства, злочинну організацію створив раніше неодноразово засуджений громадянин.

НАБУ стверджує, що він залучив до її діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища.

Під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували роботу шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців.

Також, за даними слідства, вони займалися продажем наркотичних засобів, незаконним виробництвом контрафактних цигарок та підробленої іноземної валюти.

Крім того, учасники організації нібито планували та організовували напади, викрадення людей і завдання тілесних ушкоджень в інтересах злочинної організації.

За даними НАБУ, до її складу було залучено щонайменше 12 осіб.

НАБУ і САП заявили, що продовжують вживати заходів для повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної організації.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що в межах операції “Карфаген” НАБУ викрило злочинну організацію, до якої, за даними слідства, входили високопосадовці СБУ, Офісу Генерального прокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища.