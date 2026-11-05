        Політика

        Ердоган після розмови із Зеленським хоче обговорити з Путіним завершення війни

        Вадим Вакаренко
        5 Листопада 2026 16:41
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        Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі у Стамбулі 31 жовтня 2026 року / Фото: Kemal Aslan, Reuters
        Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі у Стамбулі 31 жовтня 2026 року / Фото: Kemal Aslan, Reuters

        Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче поговорити з Володимиром Путіним про зусилля щодо завершення війни в Україні. Про це він сказав після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

        Про це повідомляє Reuters.

        Ердоган розповів журналістам під час повернення з Південної Кореї, що міністр закордонних справ Туреччини та інші відповідальні посадовці вже ведуть контакти з обома сторонами.

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        Йдеться про можливість проведення зустрічі представників України та Росії на території Туреччини.

        За словами Ердогана, після переговорів із Зеленським він також хотів би обговорити з Путіним подальші кроки для припинення війни.

        У Кремлі поки не підтверджують конкретної дати

        Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що конкретних планів розмови Путіна з Ердоганом наразі немає.

        Водночас, за його словами, такий контакт може бути організований у короткі терміни, якщо виникне необхідність.

        Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Володимиром Путіним у Туреччині для переговорів щодо завершення війни.


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