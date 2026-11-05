Ердоган після розмови із Зеленським хоче обговорити з Путіним завершення війни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче поговорити з Володимиром Путіним про зусилля щодо завершення війни в Україні. Про це він сказав після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters.

Ердоган розповів журналістам під час повернення з Південної Кореї, що міністр закордонних справ Туреччини та інші відповідальні посадовці вже ведуть контакти з обома сторонами.

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Йдеться про можливість проведення зустрічі представників України та Росії на території Туреччини.

За словами Ердогана, після переговорів із Зеленським він також хотів би обговорити з Путіним подальші кроки для припинення війни.

У Кремлі поки не підтверджують конкретної дати

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що конкретних планів розмови Путіна з Ердоганом наразі немає.

Водночас, за його словами, такий контакт може бути організований у короткі терміни, якщо виникне необхідність.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Володимиром Путіним у Туреччині для переговорів щодо завершення війни.