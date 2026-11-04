У Єврокомісії провели нові переговори про відбудову України

У Європейській комісії відбулися переговори щодо повоєнного відновлення та економічного розвитку України. У зустрічі взяли участь представники ЄС, України, Німеччини, Франції, Великої Британії, США, НАТО та Світового банку.

Про це повідомила Європейська комісія.

Переговори стали продовженням нещодавніх зустрічей у Маямі та роботи над рамковою концепцією економічного процвітання України, яку раніше цього року розробляли спільно Україна, США та ЄС.

Реклама

Реклама

Сторони зосередилися на уточненні можливих сценаріїв повоєнного економічного розвитку України та інструментів, які можуть підтримати її майбутнє зростання.

Йдеться, зокрема, про механізми та фінансові інструменти, які можуть допомогти Україні у власних зусиллях із відновлення та розвитку після війни.

Реформи назвали важливою умовою для інвестицій

Під час переговорів окремо наголосили на значенні реформ, які Україна проводить у межах процесу вступу до Європейського Союзу.

У Єврокомісії зазначили, що ця програма реформ є одним із ключових факторів стабільності та водночас сприяє зростанню довіри інвесторів.

За оцінкою ЄС, це має важливе значення для залучення приватного капіталу та збереження міжнародної підтримки України.

ЄС заявив про €231,5 млрд підтримки

У Єврокомісії наголосили, що Європейський Союз залишається найбільшим партнером України за обсягами підтримки.

Від початку повномасштабної російської агресії ЄС надав Україні €231,5 млрд допомоги.

У Брюсселі заявили, що паралельно з міжнародними зусиллями щодо досягнення сталого миру Євросоюз продовжить підтримувати зміцнення та майбутнє відновлення України.