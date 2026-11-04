Українська мова стане частиною британської системи освіти

У Великій Британії готуються запровадити GCSE з української мови — офіційну шкільну кваліфікацію, яку учні зазвичай отримують у 15–16 років. Викладання за новою програмою має розпочатися у вересні 2028 року, а перші іспити відбудуться у 2029 році.

Про це повідомив Валерій Залужний.

За його словами, Департамент освіти Великої Британії оголосив про підготовку до запровадження окремого іспиту GCSE з української мови.

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Це дозволить українським дітям офіційно підтверджувати знання рідної мови та отримувати відповідну британську освітню кваліфікацію.

Складати українську в межах GCSE зможуть не лише громадяни України, а всі учні, які оберуть цей предмет.

Навчання розпочнеться у 2028 році

За словами Залужного, нову програму планують запровадити в Англії, Уельсі та Північній Ірландії з вересня 2028 року.

Перші іспити з української мови мають відбутися у 2029 році.

Залужний зазначив, що рішення стало результатом багаторічної роботи української громади у Великій Британії та українських дипломатів.

Для дітей, які через війну були змушені виїхати з України, можливість складати українську в межах британської системи освіти має допомогти зберігати зв’язок із рідною мовою та культурою.

Він також зазначив, що раніше траплялися випадки, коли українським школярам пропонували складати мовний іспит російською.

Залужний подякував українській громаді у Британії

Залужний подякував уряду Великої Британії, британському Департаменту освіти, Міністерству освіти і науки України, а також британським та українським експертам, які працювали над ініціативою.

Окремо він відзначив директорку Української школи Пречистої Діви Марії Інну Григорович та українську громаду у Великій Британії, яка протягом кількох років домагалася реалізації цієї ідеї.

За словами Залужного, запровадження GCSE з української мови є одним із практичних проявів українсько-британського партнерства та має допомогти українським дітям зберігати зв’язок з Україною незалежно від місця проживання.