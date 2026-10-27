        Суспільство

        Українців запрошують написати Радіодиктант національної єдності: трансляція буде в “Дії”

        Вадим Вакаренко
        27 Жовтня 2026 09:13
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        Ілюстрація до Радіодиктанту національної єдності / Фото: Дія
        Ілюстрація до Радіодиктанту національної єдності / Фото: Дія

        27 жовтня, у День української писемності та мови, відбудеться Радіодиктант національної єдності. Трансляція розпочнеться об 11:00 та буде доступна в застосунку “Дія” і на платформах Суспільного.

        Про це повідомили в “Дії”.

        Щоб долучитися через застосунок, потрібно відкрити “Дію”, перейти до “Дія.Радіо” або “Дія.TV” та об 11:00 увімкнути трансляцію.

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        Цьогоріч учасники писатимуть текст “Лист, який не закінчується”. Його автор — письменник і ветеран Артур Дронь.

        Організатори закликають долучатися до Радіодиктанту незалежно від можливих помилок, наголошуючи, що головна мета — об’єднати українців навколо мови.


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