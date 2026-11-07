Буданов заплатить штраф за використання російської мови під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці

Керівник Офісу президента Кирило Буданов сплатить штраф за використання російської мови під час подій у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада.

Про це повідомила мовна омбудсменка Олена Івановська.

«Закон про мову існує для того, щоб працювати, а не щоб розколювати суспільство чи ставати приводом для нескінченних хейт-штормів. У цій конкретній історії всі належні юридичні процедури вже запущено», — заявила вона.

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За її словами, комунікація з «фігурантом інциденту відбулася — спокійно, без зайвого пафосу та в межах правового поля». Буданов визнав порушення мовного законодавства «без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції».

Водночас Івановська закликала не перетворювати цю ситуацію на хвилю хейту в соціальних мережах.

На відео, оприлюднених після інциденту в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада, чути, як Кирило Буданов під час розмови з протестувальниками подекуди переходить на російську мову.

Удень 2 листопада в соціальних мережах почала поширюватися інформація про нібито захоплення людей у заручники в селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині. За повідомленнями, озброєні чоловіки утримували близько 40 осіб у підвалі приватного будинку. Згодом біля будівлі зібралися місцеві жителі, а ситуація переросла у конфлікт.

У Telegram-каналах і TikTok активно почали ширитися відео жінки у формі медика «швидкої», яка заявляла, що серед утримуваних людей є «побиті, із переламаним хребтом та некрозом». Втім, користувачі соцмереж стверджують, що жінка-лікарка — зовсім не медикиня, а блогерка.

Окрім того, у Мережі поширилася інформація про можливий зв’язок будівлі з підрозділами «Хартія» або «Азов», які входять до складу Національної гвардії. Згодом 1-й корпус НГУ «Азов» оприлюднив офіційну заяву, у якій підтвердив, що будівля є тимчасовим пунктом дислокації військової частини 3121, яка належить до корпусу. Водночас у підрозділі відкинули звинувачення у катуваннях людей.

Згодом з’ясувалося, що приміщення використовували військовослужбовці Національної гвардії України. Командувач НГУ Олександр Півненко пояснив, що туди прибувають мобілізовані, звідки їх згодом направляють до навчальних центрів. Водночас очільник МВС Іван Вигівський заявив, що у справі щодо події розпочали службову перевірку, зокрема щодо умов перебування військових.