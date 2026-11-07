Ілон Маск оголосив про згортання виробництва Tesla Cybertruck

Tesla почне згортати виробництво електричного пікапа Cybertruck приблизно в середині 2027 року, щоб звільнити потужності для випуску безпілотних таксі Cybercab. Рішення Ілона Маска ухвалене після кількох років продажів Cybertruck, які виявилися значно нижчими за початкові очікування компанії.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на заяву Ілона Маска в соціальній мережі X.

Генеральний директор Tesla оголосив про зміну виробничих планів у п’ятницю, 6 листопада. За його словами, компанія поступово скорочуватиме випуск Cybertruck, зосереджуючись на розвитку автономного транспорту.

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Водночас Маск не уточнив, чи буде виробництво пікапа перенесене на інший завод, чи модель остаточно знімуть із виробництва. Також залишається невідомою доля вже оформлених замовлень.

Провідний інженер проєкту Cybertruck Вес Моррілл назвав електропікап “неймовірною платформою для розвитку технологій”, напрацювання якої продовжать використовувати в Cybercab.

Сам Маск запевнив власників, що вже випущені Cybertruck залишатимуться на дорогах ще тривалий час, назвавши згортання виробництва “кінцем епохи”.

Cybertruck представили в листопаді 2019 року. Електропікап привернув увагу незвичайним кутастим дизайном і кузовом із нержавіючої сталі, який суттєво відрізнявся від традиційних автомобілів цього класу.

Тоді Маск заявляв, що протягом кількох днів після презентації компанія отримала близько 250 тисяч попередніх замовлень. Tesla розраховувала випускати сотні тисяч таких автомобілів щороку на заводі в Техасі.

Однак початок виробництва неодноразово переносили, а перші покупці отримали свої автомобілі лише наприкінці 2023 року.

Попит на Cybertruck виявився значно нижчим за очікування. За оцінками Kelley Blue Book, які наводить Associated Press, у 2025 році продажі електропікапа у США скоротилися на 48% порівняно з попереднім роком — до 20 237 автомобілів.

Tesla не публікує окремої статистики продажів Cybertruck. У звіті за третій квартал 2026 року компанія повідомила про постачання 8295 автомобілів у категорії “Інші моделі”, до якої також входять вантажівки Semi та залишки моделей Model S і Model X.

За час присутності на ринку Cybertruck неодноразово відкликали через технічні проблеми та недоліки якості. Його нестандартний зовнішній вигляд також викликав суперечливу реакцію покупців.

Попри гучну презентацію, Cybertruck так і не вийшов на європейський ринок.

Масивна конструкція, значна вага та гострі краї кузова з нержавіючої сталі викликали питання щодо відповідності автомобіля європейським вимогам безпеки, насамперед правилам захисту пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Через це основним ринком Cybertruck залишилася Північна Америка, що обмежило його міжнародний комерційний потенціал.

На сприйняття електропікапа вплинула і політична діяльність Ілона Маска. Його тісні зв’язки з президентом США Дональдом Трампом та участь у роботі Департаменту ефективності уряду (DOGE) перетворили Cybertruck на політичний символ для частини прихильників і критиків бізнесмена.

Деякі власники повідомляли про випадки вандалізму та переслідування, що також негативно впливало на репутацію моделі.

Згортання виробництва Cybertruck пов’язане з новою стратегією Tesla, яка прагне перетворитися з виробника електромобілів на компанію, що спеціалізується на штучному інтелекті, робототехніці та автономному транспорті.

Одним із ключових проєктів стане Cybercab — двомісне безпілотне таксі, представлене у 2024 році. Автомобіль розроблений для роботи без керма та педалей і має стати основою майбутньої мережі роботаксі Tesla.

Компанія вже розпочала обмежене надання послуг роботаксі у США, хоча технологія автономного керування залишається під контролем регуляторних органів.

Маск розраховує, що безпілотний транспорт і робототехніка відіграватимуть дедалі більшу роль у бізнесі Tesla.

Водночас остаточне майбутнє Cybertruck залишається невизначеним: поки компанія оголосила лише про поступове згортання виробництва, а не про повне припинення випуску моделі.