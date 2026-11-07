MARNI та HOKA представили нову колекцію кросівок Clifton 11

Італійський модний бренд MARNI та виробник спортивного взуття HOKA представили другу спільну колекцію кросівок, створену на основі моделі Clifton 11. Новинка вийде у трьох кольорах, а продажі розпочнуться 12 листопада в магазинах MARNI та 13 листопада на платформі HOKA.

Про це повідомляє LifeStyle Asia.

Нова колаборація продовжує співпрацю брендів, яка розпочалася у 2025 році. Цього разу MARNI переосмислив дизайн популярної моделі HOKA Clifton 11, поєднавши її спортивні характеристики з власною авангардною естетикою.

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Кросівки отримали верх із технологічної сітчастої тканини та проміжну підошву з формованої під тиском піни EVA, яка забезпечує амортизацію під час ходьби.

У конструкції також використані фірмові технології HOKA — MetaRocker та Active Foot Frame. Вони спрямовані на забезпечення плавності руху, підтримки стопи та стабільності під час повсякденного використання.

Відмінною рисою колаборації став логотип MARNI на п’ятковій частині кросівок. Кожна пара також комплектується двома наборами змінних шнурків, що дозволяє змінювати зовнішній вигляд взуття.

Модель представлена у трьох кольорах — помаранчевому, білому та чорному.

Вартість кросівок становитиме близько 293 доларів США, або 263 євро за курсом на 7 листопада 2026 року.

Продажі відбуватимуться у два етапи. Із 12 листопада новинка з’явиться у фірмових магазинах MARNI та офіційному інтернет-магазині бренду. Із 13 листопада кросівки можна буде придбати в офіційному онлайн-магазині HOKA та в окремих роздрібних продавців.

Спільна модель MARNI x HOKA Clifton 11 вийде обмеженим тиражем і поєднає дизайнерський стиль італійського модного дому з технологіями спортивного взуття HOKA.