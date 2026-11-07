Армія РФ втратила за добу ще 2280 військових, 44 артсистеми та три засоби ППО — Генштаб

За минулу добу, 6 листопада, російська армія втратила ще 2280 військовослужбовців, 44 артилерійські системи та три засоби протиповітряної оборони. Загальні бойові втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 листопада 2026 року сягнули близько 1 604 110 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними українського командування, протягом доби російські війська також втратили три бойові броньовані машини, три реактивні системи залпового вогню та 460 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

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Загальні бойові втрати Росії станом на 7 листопада:

Особовий склад — близько 1 604 110 осіб (+2280);

Танки — 12 456;

Бойові броньовані машини — 25 654 (+3);

Артилерійські системи — 52 000 (+44);

Реактивні системи залпового вогню — 2257 (+3);

Засоби ППО — 1747 (+3);

Літаки — 452;

Гелікоптери — 356;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 598 840 (+1224);

Крилаті ракети — 5192;

Наземні робототехнічні комплекси — 3093 (+8);

Кораблі та катери — 35;

Підводні човни — 2;

Автомобільна техніка та автоцистерни — 171 389 (+460);

Спеціальна техніка — 4881 (+3).

У Генштабі зазначили, що дані про втрати російських військ уточнюються.