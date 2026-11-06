Промисловцям готують кредити до 1 млрд грн і новий страховий фонд – Корецький

В Україні планують у 2027 році запустити фонд страхування воєнних ризиків, а для промислових підприємств — кредитну програму до 1 млрд грн із компенсацією 5,5% ставки. Також уряд працює над питаннями відшкодування ПДВ, енергозабезпечення, експортної логістики та локалізації виробництва.

Про це повідомив Сергій Корецький за підсумками зустрічі з представниками машинобудівної, металургійної, харчової, фармацевтичної, легкої промисловості, ОПК та інших великих підприємств.

Під час зустрічі обговорили модель майбутнього фонду страхування воєнних ризиків та можливі джерела його наповнення.

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Кредити до 1 млрд грн

Одним із головних питань став доступ підприємств до фінансування.

За словами Корецького, промисловці скаржаться, що поза програмою “5-7-9%” кредити для них майже недоступні.

Мінекономіки доручено провести окрему зустріч із державними банками та знайти рішення для якнайшвидшого запуску кредитної програми до 1 млрд грн із компенсацією 5,5% ставки.

Відповідна постанова Кабміну вже ухвалена. Окремо має бути вирішене питання валютної лібералізації.

Відшкодування ПДВ

Корецький також повідомив, що через затримку міжнародного фінансування уряд був змушений тимчасово обмежити видатки.

Після ухвалення необхідних законів і надходження частини коштів від партнерів більшість платежів відновили.

У жовтні бізнесу відшкодували 25,9 млрд грн ПДВ, а в листопаді — вже 5,6 млрд грн.

Суми, виплати яких були призупинені через нестачу коштів на казначейському рахунку, за його словами, виплатили повністю.

Енергозабезпечення підприємств

Міністерство енергетики працює над удосконаленням механізмів роботи підприємств в умовах дефіциту електроенергії.

Мета — створити умови для стабільної роботи компаній, які покривають власне споживання завдяки імпорту електроенергії та/або власній генерації.

Приватні локомотиви можуть допустити на колії Укрзалізниці

Окремо обговорили експортну логістику.

Мінінфраструктури доручено опрацювати можливість виходу приватних локомотивів на колії Укрзалізниці.

Також планують спростити огляд вантажів у пунктах пропуску.

Для металургійної галузі активізували переговори з ЄС щодо збільшення квот на українську металопродукцію та механізму CBAM.

Програми “Зроблено в Україні” продовжать

Локалізація й надалі залишатиметься одним з інструментів підтримки українських виробників.

Програми політики “Зроблено в Україні” планують продовжити у 2027 році. Кошти на них уже закладені в проєкт державного бюджету на 2027 рік.