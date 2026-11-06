Зеленський розповів про підготовку до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі

Україна передала американській стороні свої пропозиції щодо можливих результатів майбутньої тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Підготовка до переговорів триває за участі США, НАТО та європейських партнерів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент розповів, що обговорив підготовку до зустрічі в Абу-Дабі з партнерами з NB8.

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За його словами, останніми днями відбулося багато підготовчих контактів, зокрема зустріч у Брюсселі за участі представників НАТО та європейських країн, а також його переговори з представниками президента США.

“Фактично постійно переговорні команди на зв’язку. Вважаємо, що треба зробити зустріч в Еміратах результативною, і наші пропозиції щодо реальних потенційних результатів ми передали Американській стороні”, — заявив Зеленський.

Європа має брати участь в обговоренні безпеки

Зеленський наголосив, що питання європейської безпеки мають обговорюватися за участі європейських держав.

За його словами, партнери погоджуються, що всі європейські країни однаково заслуговують на гарантовану безпеку.

Президент також зазначив, що першим пріоритетом дипломатичних зусиль має бути якнайшвидше завершення війни Росії проти України.

Зеленський попросив допомоги з енергетикою та ППО

Під час розмови з партнерами Зеленський також поінформував їх про потреби України перед зимою.

Йдеться насамперед про підтримку енергетики та посилення протиповітряної оборони.

Президент подякував партнерам за готовність допомагати та заявив, що Україна продовжить координацію і детальне узгодження спільних позицій.

У розмові брали участь прем’єр-міністр Естонії, президенти Фінляндії та Литви, прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Латвії, Норвегії та Швеції.