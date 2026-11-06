Уряд запровадив єдині правила ідентифікації тіл загиблих військових і цивільних

Уряд затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які займаються ідентифікацією тіл загиблих військових та цивільних. Для всіх команд запроваджують однакові правила оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документування.

Про це повідомив Сергій Корецький.

За його словами, також запроваджується єдина система кодування, яка має забезпечити точний облік та збереження даних, необхідних для встановлення особи загиблого.

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“Так ми прибираємо зайві затримки, робимо дослідження якіснішими, а взаємодію команд злагодженішою на кожному етапі”, — зазначив Корецький.

Роботу над новим порядком проводили спільно з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони та за підтримки Офісу президента.

На судмедекспертизу передбачили понад 600 млн грн

Окремо уряд планує посилити систему судово-медичної експертизи.

За словами Корецького, у проєкті державного бюджету на 2027 рік на цей напрям передбачено понад 600 млн грн.

Частину коштів планують спрямувати на обладнання для регіональних бюро судово-медичної експертизи.

“Важливо, щоб родини швидше отримували достовірну інформацію про долю близьких і могли гідно з ними попрощатися”, — наголосив Корецький.