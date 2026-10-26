За зґвалтування цивільної у Балаклії російський військовий отримав 12 років заочно

Російського військового заочно засудили до 12 років позбавлення волі за зґвалтування цивільної жінки під час окупації Балаклії у 2022 році. Суд визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Прокурори довели в суді вину гранатометника 202-го стрілецького полку збройних сил РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

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У квітні 2022 року під час окупації Балаклії російські військові затримали місцеву жительку, яку підозрювали у співпраці із ЗСУ. Жінку протягом доби незаконно утримували в захопленому відділі поліції.

Уночі російський військовий вивів її з камери, завів до службового кабінету та, погрожуючи вбивством, зґвалтував.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни — та заочно призначив 12 років позбавлення волі.

За даними Офісу Генерального прокурора, станом на 30 вересня 2026 року в Україні задокументовано 411 фактів сексуального насильства щодо цивільного населення, пов’язаного з російською агресією.

Найбільше таких випадків зафіксовано на Херсонщині — 128, Донеччині — 92, Київщині — 60 та Харківщині — 49.

За цими злочинами 137 російським військовослужбовцям заочно повідомили про підозру. До суду скеровано 73 обвинувальні акти щодо 91 особи. Суди ухвалили 26 обвинувальних вироків щодо 34 осіб, із них 25 — заочно.