Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оприлюднила списки фільмів, допущених до розгляду на 99-ту премію “Оскар” у трьох категоріях. Серед претендентів — українські документальні стрічки “Сліди” та “Останнє повідомлення”.

Про це повідомили Американська кіноакадемія та Держкіно.

Фільм “Сліди” (Traces), який Український Оскарівський комітет обрав для представлення України на премії, допущено до розгляду одразу у двох категоріях — “Міжнародний повнометражний фільм” та “Повнометражний документальний фільм”.

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Стрічка “Останнє повідомлення” (The Last Message), яка також була серед претендентів на представлення України під час національного відбору, потрапила до списку в категорії “Повнометражний документальний фільм”.

Загалом Американська кіноакадемія допустила до розгляду:

104 міжнародні повнометражні фільми — рекордний показник;

190 повнометражних документальних фільмів;

38 повнометражних анімаційних фільмів — також рекордна кількість.

У категорії міжнародних фільмів 100 стрічок представили країни та регіони, ще чотири отримали право на участь завдяки нагородам кінофестивалів.

Попереднє голосування триватиме з 7 до 11 грудня. За його результатами у категоріях міжнародних та документальних повнометражних фільмів сформують шортлисти з 15 стрічок у кожній.

Ключові дати премії “Оскар-2027”:

15 грудня 2026 року — оголошення шортлистів;

21 січня 2027 року — оголошення номінантів;

14 березня 2027 року — церемонія вручення нагород.

99-та церемонія вручення премії “Оскар” відбудеться в театрі Dolby в Голлівуді. Її транслюватимуть наживо на телеканалі ABC, стримінговій платформі Hulu та у понад 200 країнах і територіях світу.