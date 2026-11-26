Кабінет Міністрів затвердив перелік заходів на випадок руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій. У містах із населенням понад 100 тисяч осіб мають підготувати плани аварійного реагування, зокрема графіки можливих обмежень водопостачання.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 1240-р від 23 листопада.

Обласні та Київська міська військові адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами мають визначити критично важливі каналізаційні насосні станції та розробити плани реагування на випадок їх пошкодження.

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Документ передбачає підготовку резервних джерел електроживлення, запасів пального, мобільних перекачувальних установок, обладнання та спеціалізованої техніки. Також необхідно передбачити можливість аварійного скидання стічних вод у разі неможливості їх перекачування.

Для промислових підприємств мають розробити тимчасові погодинні графіки відведення стічних вод. Якщо цих заходів буде недостатньо, окремим підприємствам можуть тимчасово обмежити або припинити централізоване водопостачання.

Для державних і комунальних установ та закладів передбачено розроблення спеціальних графіків роботи, зокрема пралень і харчоблоків. Операції, які потребують значних обсягів води, мають переносити на години найменшого навантаження на каналізаційні мережі.

При цьому необхідно забезпечити безперервне надання медичної допомоги, організацію харчування та інших життєво необхідних послуг.

На випадок пошкодження каналізаційних насосних станцій для населення передбачені такі заходи:

негайне інформування про необхідність ощадливого використання води;

рекомендації щодо перенесення операцій, які потребують значних обсягів води, на години найменшого навантаження на каналізацію;

визначення зон, черговості та графіків можливих обмежень або припинення водопостачання;

розгортання пунктів розливу питної води;

організація доставки питної та технічної води.

Обмеження водопостачання запроваджуватимуть у разі недостатності інших заходів та виникнення загрози переповнення каналізаційних мереж або інших небезпечних наслідків.

Першочергово водою мають забезпечувати заклади охорони здоров’я та інші об’єкти критичної інфраструктури. Також передбачено створення постійно діючих міжвідомчих робочих груп для виявлення та припинення порушень законодавства у сфері водопостачання та водовідведення.

Про стан підготовки до аварійних ситуацій адміністрації мають прозвітувати Міністерству з відновлення, інфраструктури та транспорту протягом двох тижнів із дня ухвалення розпорядження.

У разі руйнування або виведення з ладу каналізаційної насосної станції адміністрації мають інформувати міністерство про запроваджені заходи протягом 24 годин, а надалі — щодоби до відновлення штатної роботи системи.