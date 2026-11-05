Корецький закликав київську владу якнайшвидше підключити генератори для водоканалу

Уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу під час перебоїв з електропостачанням через російські атаки. Ще 21 генератор отримають 12 громад у регіонах України в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Обладнання передадуть коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією.

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“Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему. Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення”, — наголосив Корецький.

Він також закликав місцеві органи влади якнайшвидше встановити та підключити обладнання.

До опалення житлові будинки у Києві почали підключати до тепла 2 листопада, а заклади соціальної сфери отримали таку можливість ще 16 жовтня.

Як повідомив в.о. першого заступника голови КМВА Петро Пантелеєв, ситуацію після масованих обстрілів стабілізували.

За його словами, критичних аномалій наразі немає, тепло поступово подають у всіх районах столиці. Орієнтовний час розгортання системи та подачі тепла становить 10 днів.

“12 листопада усе місто має бути із теплом, за виключенням аварійних ситуацій”, — заявив Пантелеєв.