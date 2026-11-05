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        Знищені склади та пожежа на поштовому терміналі: рятувальники показали наслідки ударів РФ по Харківщині

        Галина Шподарева
        5 Листопада 2026 09:40
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        Пожежа після удару РФ по Харківщині / Фото: ДСНС
        Пожежа після удару РФ по Харківщині / Фото: ДСНС

        У ніч на 5 листопада російські безпілотники атакували поштовий термінал та складську будівлю приватного підприємства на Харківщині. Під час ліквідації пожежі росіяни повторно атакували рятувальників.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        У Пісочинській громаді внаслідок удару російського безпілотника загорівся поштовий термінал. Під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару. Рятувальники в цей момент перебували в укритті, тому не постраждали. Пожежу ліквідували.

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        У Безлюдівській громаді російський БпЛА влучив у складську будівлю приватного підприємства. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

        Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою локалізували загоряння. Наразі триває ліквідація пожежі.

        Інформація про постраждалих не надходила.

        Ліквідація пожеж після атак РФ на Харківщині / Фото: ДСНС

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