Знищені склади та пожежа на поштовому терміналі: рятувальники показали наслідки ударів РФ по Харківщині

У ніч на 5 листопада російські безпілотники атакували поштовий термінал та складську будівлю приватного підприємства на Харківщині. Під час ліквідації пожежі росіяни повторно атакували рятувальників.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Пісочинській громаді внаслідок удару російського безпілотника загорівся поштовий термінал. Під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару. Рятувальники в цей момент перебували в укритті, тому не постраждали. Пожежу ліквідували.

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У Безлюдівській громаді російський БпЛА влучив у складську будівлю приватного підприємства. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою локалізували загоряння. Наразі триває ліквідація пожежі.

Інформація про постраждалих не надходила.