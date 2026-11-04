Зеленський обговорив з Віткоффом і Кушнером підготовку до переговорів зі США та Росією

Україна, США та Росія готуються до тристороннього формату переговорів на рівні команд, який має відбутися менш ніж за тиждень. Президент Володимир Зеленський повідомив про це після півторагодинної розмови зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, під час розмови сторони детально обговорили підготовку до майбутнього тристороннього формату за участю команд України, Сполучених Штатів та Росії.

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Зеленський наголосив, що темп переговорів має бути максимально інтенсивним, щоб якнайшвидше завершити війну.

“Україна готова до необхідних кроків, наші пропозиції чіткі, і ми дали свої пропозиції Американській стороні”, — заявив президент.

У Брюсселі обговорили післявоєнне відновлення

Зеленський також повідомив про зустріч у Брюсселі за участю української та американської команд, представників ЄС, Франції, Великої Британії, Німеччини, НАТО, Світового банку та глобальної бізнес-спільноти.

Сторони обговорювали питання післявоєнного відновлення України.

Наступна зустріч у Брюсселі має відбутися вже завтра і буде присвячена гарантіям безпеки для України.

Зеленський наголосив на потребі в ракетах для Patriot

Окремою темою переговорів стала протиповітряна оборона.

Зеленський заявив, що Україні потрібні перехоплювачі для систем Patriot, щоб захищати населення від російських ударів.

Президент також зазначив, що необхідно продовжувати роботу за всіма двосторонніми напрямами зі США, зокрема у форматі Drone Deals.

За його словами, післявоєнні гарантії безпеки для України мають бути “справді залізобетонними”.

Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку незалежності України, українців та дипломатичних зусиль.