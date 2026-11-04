Перемога демократів у Конгресі: що це змінює для України та політики Трампа — Reuters

Перемога демократів на проміжних виборах у США відкриває для них можливість активніше просувати нову допомогу Україні та блокувати частину рішень Дональда Трампа щодо Росії. Водночас Reuters зазначає, що швидких змін чекати не варто, а ключова для України проблема — дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot — залишиться невирішеною.

Про це пише Reuters.

Демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу США, що суттєво змінює політичний баланс у Вашингтоні. Для України це створює додаткові можливості, однак не означає автоматичного перегляду зовнішньої політики адміністрації Трампа.

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Демократи зможуть просувати нову допомогу Україні

Reuters нагадує, що Трамп фактично зупинив пряму фінансову та військову допомогу Україні, попри широку підтримку Києва серед як демократів, так і республіканців у Конгресі.

Контроль над Палатою представників і Сенатом дозволить демократам пропонувати нові пакети допомоги Україні.

Однак для того, щоб така допомога могла пройти всупереч можливому вето Трампа, демократам знадобиться підтримка частини республіканців.

Йдеться про дві третини голосів — саме така більшість необхідна, щоб подолати президентське вето.

Навіть якщо необхідну підтримку буде знайдено, Reuters застерігає, що збільшення американської допомоги Україні навряд чи відбудеться швидко.

Головна проблема — Patriot

Окремо агентство звертає увагу на те, що нові пакети фінансування не вирішать найбільш нагальної проблеми України.

Йдеться про дефіцит американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Саме вони необхідні Україні для захисту енергетичної інфраструктури та міст цієї зими.

Reuters зазначає, що проблема полягає не лише у фінансуванні, а й у фізичній нестачі таких ракет.

Тому навіть зміна політичного контролю над Конгресом не означає, що Україна швидко отримає необхідну кількість засобів ППО.

Демократи можуть спробувати повернути санкції проти Росії

Ще одним напрямом, де новий Конгрес може вплинути на політику Трампа, є санкції проти Росії.

Reuters нагадує, що Трамп викликав невдоволення частини конгресменів, зокрема республіканців, після того як дозволив повернення російського дизельного пального на світовий ринок.

Крім того, його адміністрація надала винятки із санкцій проти російського енергетичного сектору лише через кілька тижнів після того, як сам Трамп підписав відповідні обмеження.

Демократ Грегорі Мікс із Нью-Йорка, який претендує на посаду голови Комітету Палати представників із закордонних справ, уже представив двопартійний законопроєкт, покликаний заблокувати план Трампа щодо повернення російського дизеля на глобальний ринок.

Після перемоги демократів можливості для просування таких ініціатив зростають.

Переговори з Росією навряд чи зміняться

Водночас Reuters вважає, що результати проміжних виборів навряд чи суттєво змінять позицію адміністрації Трампа у тристоронніх переговорах з Росією.

За даними агентства, Вашингтон продовжує тиснути на Україну, домагаючись поступок для досягнення домовленості.

Паралельно США обговорюють із Москвою можливі бізнес-проєкти, які могли б бути вигідними американським інвесторам.

Тобто навіть за демократичного Конгресу зовнішньополітична лінія Білого дому щодо переговорів може залишитися незмінною.

Кремль уже відреагував на результати виборів.

У Москві заявили, що сподіваються, що новий розклад сил у Конгресі не вплине на те, що Кремль називає “миротворчими зусиллями” Трампа.

Конгрес може стримувати Трампа, але не повністю

Перемога демократів суттєво посилює можливості Конгресу контролювати зовнішню політику адміністрації.

Демократи зможуть ініціювати нові законопроєкти щодо України, санкцій проти Росії та оборонної допомоги.

Однак ключові важелі залишаються у президента.

Трамп може ветувати ухвалені Конгресом рішення, а для подолання його вето знадобиться значна кількість голосів республіканців.

Саме тому Reuters не очікує миттєвих змін у політиці США щодо України.

Вибори змінюють політичний баланс, але не вирішують проблему ППО

Таким чином, новий склад Конгресу може створити для України додаткові політичні можливості.

Демократи отримають більше важелів для просування військової допомоги, посилення санкцій проти Росії та парламентського контролю за рішеннями Білого дому.

Однак швидкого перелому Reuters не прогнозує.

Адміністрація Трампа зберігатиме значний вплив на переговори з Росією, а головна практична проблема України — нестача ракет Patriot — залишатиметься актуальною незалежно від результатів виборів.

Окрім України, результати проміжних виборів у США можуть вплинути на політику Вашингтона щодо Ірану та Ізраїлю, світову торгівлю, тарифи та регулювання технологічного сектору. Reuters зазначає, що поразка республіканців уже вплинула на очікування щодо можливих переговорів США з Іраном та на енергетичні ринки.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що за підсумками проміжних виборів демократи отримали контроль над Конгресом США. Це дало їм більше можливостей впливати на питання військової допомоги Україні, санкцій проти Росії та контролю за зовнішньополітичними рішеннями адміністрації Дональда Трампа.