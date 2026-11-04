Українська ППО у жовтні знешкодила понад 8 тисяч ракет і дронів

У жовтні Сили оборони України знешкодили понад 8 тисяч ракет і дронів, а також 43 тисячі безпілотників тактичного рівня. Найбільше серед перехоплених повітряних цілей було ударних БпЛА.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом місяця українська протиповітряна оборона перехопила 4 455 ударних БпЛА Shahed-131/136, “Гербера” та дронів-імітаторів “Пародія”.

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Також було знешкоджено 2 688 ударних БпЛА Shahed-238, 1 104 розвідувальні безпілотники та 809 дронів Lancet.

Серед ракет українські військові перехопили 14 Х-101, 12 “Калібрів”, 11 балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23”, вісім “Іскандер-К” та сім керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Крім того, сили ППО знешкодили одну ракету “Циркон” та 143 ракети S8000 “Бандероль”.

У Міноборони наголосили, що особливо складною загрозою залишається балістика. Україна продовжує посилювати протиповітряну оборону, однак для кращого захисту міст необхідні додаткові засоби для перехоплення балістичних ракет.