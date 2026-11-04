Зеленський доручив уряду та правоохоронцям втрутитися у ситуацію з відновленням енергетики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Києві склалася особливо складна ситуація з електро- та водопостачанням — жителі й підприємства стикаються з багатогодинними відключеннями. Він доручив уряду та правоохоронним органам до кінця дня підготувати заходи для прискорення відновлення комунальних послуг.

Про це Володимир Зеленський повідомив за підсумками селекторної наради 4 листопада.

За словами Зеленського, обстріли енергетичної інфраструктури тривають фактично щодня, тому ремонтні бригади та аварійні служби змушені працювати цілодобово. Через повторні атаки й постійні повітряні тривоги відновлення пошкоджених об’єктів займає значно більше часу.

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Президент зазначив, що резерви необхідного обладнання вже сформовані. Україна також працює з партнерами над їх поповненням і має домовленості про нові пакети енергетичної підтримки.

“Ситуація в Києві зараз особливо складна: у людей та підприємств багатогодинні відключення електрики та води”, — наголосив Зеленський.

За його словами, складною залишається ситуація на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Черкащині та Вінниччині. Окремо президент згадав Донеччину, де відновлення ускладнюють бойові дії.

У південних регіонах діють графіки та екстрені відключення електроенергії.

Зеленський наголосив, що всі державні структури, місцева влада та компанії, які забезпечують населення електрикою, теплом і водою, мають працювати максимально оперативно незалежно від форми власності.

Президент доручив уряду та правоохоронцям до кінця дня представити перелік заходів для забезпечення повноцінної співпраці з компаніями, які відстають у ремонтах та відновленні.