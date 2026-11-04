За порятунок українських дітей: Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Державну нагороду присуджено за гуманітарну підтримку України та діяльність, спрямовану на порятунок українських дітей і громадян, постраждалих від російської агресії.

Відповідний указ №1079/2026 опубліковано на сайті Президента України.

У документі зазначено, що Меланію Трамп нагороджено за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну та благодійну діяльність, спрямовану на порятунок українських дітей, зокрема незаконно депортованих і примусово переміщених із тимчасово окупованих Росією територій України.

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Нагадаємо, за сприяння Меланії Трамп відбулися щонайменше шість операцій із повернення 34 дітей, розлучених із родинами внаслідок російської агресії. Канал зв’язку, налагоджений під час цих операцій, використали для підготовки гуманітарної місії в окупованих Олешках Херсонської області.

Перша леді США брала безпосередню участь у підготовці домовленостей про тимчасове припинення вогню для гуманітарної місії в окупованих Олешках Херсонської області. За повідомленням Білого дому, вона та її представник узгоджували з українською й російською сторонами доставлення допомоги, розмінування маршрутів та евакуацію цивільних. Після завершення місії Меланія Трамп закликала зробити перемир’я в Олешках початком тривалого миру.