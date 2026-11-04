В Одесі після удару РФ горів торговельний центр

Російські війська вночі та вранці 4 листопада атакували Одесу. У торговельному центрі сталася пожежа, пошкоджено будинки та авто.
Про наслідки атак повідомили начальник Одеської МВА Сергій Лисак та ДСНС.
Унаслідок нічного влучання в торговельний центр спалахнула пожежа. Вогонь вдалося приборкати, не допустивши поширення на більшу площу.
Вибуховою хвилею вибило вікна в будинках поруч із торговельним центром.
Під час ранкової атаки було пошкоджено приватний будинок, автомобіль і дорожнє покриття.
За попередньою інформацією, внаслідок обох атак ніхто не постраждав. Наразі триває обстеження територій та ліквідація наслідків.