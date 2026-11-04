В Одесі після удару РФ горів торговельний центр

Україна, санкції та нові переговори: як Кремль хоче скористатися результатами виборів у США

РФ втратила 2180 військових за добу: ЗСУ знищили 39 артсистем, два засоби ППО та 52 ракети

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Bloomberg: Путін робить ставку на посилення ударів по Україні після виборів у США

За попередньою інформацією, внаслідок обох атак ніхто не постраждав. Наразі триває обстеження територій та ліквідація наслідків.

Під час ранкової атаки було пошкоджено приватний будинок, автомобіль і дорожнє покриття.

Унаслідок нічного влучання в торговельний центр спалахнула пожежа. Вогонь вдалося приборкати, не допустивши поширення на більшу площу.

Російські війська вночі та вранці 4 листопада атакували Одесу. У торговельному центрі сталася пожежа, пошкоджено будинки та авто.