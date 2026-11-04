        Події

        В Одесі після удару РФ горів торговельний центр

        Галина Шподарева
        4 Листопада 2026 08:16
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        Рятувальники на місці удару РФ по торговельному центру в Одесі / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці удару РФ по торговельному центру в Одесі / Фото: ДСНС

        Російські війська вночі та вранці 4 листопада атакували Одесу. У торговельному центрі сталася пожежа, пошкоджено будинки та авто.

        Про наслідки атак повідомили начальник Одеської МВА Сергій Лисак та ДСНС.

        Унаслідок нічного влучання в торговельний центр спалахнула пожежа. Вогонь вдалося приборкати, не допустивши поширення на більшу площу.

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        Вибуховою хвилею вибило вікна в будинках поруч із торговельним центром.

        Під час ранкової атаки було пошкоджено приватний будинок, автомобіль і дорожнє покриття.

        За попередньою інформацією, внаслідок обох атак ніхто не постраждав. Наразі триває обстеження територій та ліквідація наслідків.

        Пожежа в одеському ТЦ після удару РФ / Фото: ДСНС

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