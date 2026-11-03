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        Росія понад 30 разів атакувала Дніпропетровщину: двоє людей загинули, 38 постраждали

        Вадим Вакаренко
        3 Листопада 2026 18:52
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        Пошкоджена будівля на Дніпропетровщині після російської атаки / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Пошкоджена будівля на Дніпропетровщині після російської атаки / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Внаслідок ударів двоє людей загинули, ще 38 дістали поранень.

        Про це повідомила Дніпропетровська ОВА.

        У Дніпрі загинули двоє людей. Троє чоловіків перебувають у лікарні у тяжкому стані, стан ще 12 постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Шестеро людей лікуються амбулаторно.

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        У Любимівській громаді пошкоджена інфраструктура. П’ятьох чоловіків госпіталізували у стані середньої тяжкості.

        На Нікопольщині під ударами були Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Мирівська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин та агропідприємство.

        У тяжкому стані в лікарні перебувають жінки 38, 41 і 56 років та 70-річний чоловік. Ще трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості, троє лікуються амбулаторно.

        На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську та Апостолівську громади. Пошкоджені приватні будинки та автомобіль. Постраждали 42-річний чоловік і 72-річна жінка, від госпіталізації вони відмовилися.

        У Миколаївській громаді Синельниківського району пошкоджені приватні будинки.

        Наслідки російського удару по Дніпропетровській області / Фото: Дніпропетровська ОВА

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