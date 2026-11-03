Росія понад 30 разів атакувала Дніпропетровщину: двоє людей загинули, 38 постраждали

Російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Внаслідок ударів двоє людей загинули, ще 38 дістали поранень.

Про це повідомила Дніпропетровська ОВА.

У Дніпрі загинули двоє людей. Троє чоловіків перебувають у лікарні у тяжкому стані, стан ще 12 постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Шестеро людей лікуються амбулаторно.

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У Любимівській громаді пошкоджена інфраструктура. П’ятьох чоловіків госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Мирівська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин та агропідприємство.

У тяжкому стані в лікарні перебувають жінки 38, 41 і 56 років та 70-річний чоловік. Ще трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості, троє лікуються амбулаторно.

На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську та Апостолівську громади. Пошкоджені приватні будинки та автомобіль. Постраждали 42-річний чоловік і 72-річна жінка, від госпіталізації вони відмовилися.

У Миколаївській громаді Синельниківського району пошкоджені приватні будинки.