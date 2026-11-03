Експрессекретарці Зеленського Юлії Мендель заочно повідомили про підозру у державній зраді

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили колишній прессекретарці президента України Юлії Мендель про підозру у державній зраді та виправдовуванні російської агресії. Оскільки вона перебуває за межами України, правоохоронці заявили про подальші заходи для притягнення її до відповідальності.

Про це повідомила СБУ та Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, Мендель використовувала свою публічність та досвід роботи у сфері державних комунікацій для поширення інформаційних наративів, які правоохоронці вважають вигідними Росії та спрямованими на дискредитацію України і послаблення її міжнародної підтримки.

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До матеріалів підозри увійшли її публічні висловлювання в іноземних медіа та соціальних мережах.

Зокрема, в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону вона заявляла: “Я вірю, що Україна на межі зникнення” та “Бачите, моя нація деградує”.

Також, за даними ОГП, Мендель стверджувала, що в Україні відсутні демократія та свобода слова, говорила про “країну, повну заборон” і порівнювала ситуацію з Радянським Союзом.

У прокуратурі зазначили, що у Facebook вона також поширювала твердження про нібито вигоду від продовження війни, політичний патронат, пропаганду та переслідування інакодумців.

За даними слідства, ці заяви використовували російські державні та прокремлівські медіа у своїх матеріалах.

У межах розслідування провели судові експертизи. За твердженням сторони обвинувачення, експерти виявили у висловлюваннях Мендель ознаки деструктивного інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на завдання шкоди державній та інформаційній безпеці України.

Слідство вважає, що такі матеріали могли формувати серед міжнародної аудиторії уявлення про Україну як державу, яка не заслуговує на подальшу підтримку, а її керівництво — як перешкоду для досягнення миру.

Мендель інкримінують ч. 2 ст. 111 КК України — державну зраду в умовах воєнного стану, а також ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 — виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників.

Підозру повідомлено заочно. Досудове розслідування проводить Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.